Patronatele, scrisoare deschisă către Ministerul Finanțelor și ANAF: O intensificare fără precedent a controalelor fiscale, adesea în mod repetitiv și necoordonat
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), împreună cu Asociația Întreprinzătorilor Maramureș (AIM), au adresat o scrisoare deschisă Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care cer o reformare a modului în care se desfășoară controalele fiscale și o îmbunătățire a dialogului instituțional cu mediul de afaceri.
În document, semnatarii atrag atenția asupra faptului că, în ultimele luni, mediul antreprenorial se confruntă cu o creștere accentuată a numărului de controale, adesea derulate repetitiv, necoordonat și disproporționat față de riscul fiscal real.
Ei au arătat că verificările suprapuse între ANAF și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) generează blocaje operaționale, costuri suplimentare și o atmosferă de insecuritate în rândul contribuabililor.
Reprezentanții UNPR și AIM au subliniat că aceste practici nu duc la o creștere a gradului de colectare, ci, dimpotrivă, consumă resurse administrative și afectează activitatea economică.
Ei au mai menționat că, în numeroase cazuri, firmele corecte sunt supuse unei presiuni disproporționate, în timp ce companiile cu datorii majore sau cu istoric de evaziune scapă necontrolate. Potrivit organizațiilor, această lipsă de echitate în aplicarea legii distorsionează concurența și transmite semnalul că respectarea regulilor devine un dezavantaj competitiv.
Scrisoarea mai semnalează și neaplicarea uniformă a convențiilor internaționale privind evitarea dublei impuneri, o problemă care ar limita competitivitatea firmelor românești pe piețele externe și ar descuraja investițiile transfrontaliere.
Soluțiile propuse de UNPR și AIM
În acest context, UNPR și AIM propun mai multe măsuri concrete: limitarea frecvenței controalelor pentru contribuabilii fără abateri, promovarea unei abordări preventive bazate pe consiliere și conformare voluntară, precum și instituirea unui mecanism permanent de dialog între mediul de afaceri, Ministerul Finanțelor, ANAF și DGAF.
Cele două organizații au încheiat scrisoarea subliniind că un stat modern se construiește prin parteneriat, nu prin confruntare, iar antreprenorii corecți așteaptă din partea autorităților o atitudine de respect și colaborare.
Scrisoare deschisă – Echitatea aplicării controalelor fiscale și îmbunătățirea dialogului cu Ministerul Finanțelor
„În ultima perioadă, mediul antreprenorial se confruntă cu o intensificare fără precedent a controalelor fiscale, adesea desfășurate: în mod repetitiv și necoordonat între structurile ANAF și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF); disproporționat față de riscul fiscal real; cu suprapuneri de perioade și teme de control, ce generează blocaje operaționale, costuri suplimentare și o atmosferă de insecuritate administrativă.
Numeroase companii membre ale UNPR și AIM au semnalat faptul că aceste practici nu contribuie la creșterea gradului de colectare, ci, dimpotrivă, consumă resurse administrative și afectează activitatea economică.
În același timp, se constată o lipsă de echitate în aplicarea legii, contribuabilii corecți fiind adesea supuși unei presiuni disproporționate, în timp ce entități cu datorii majore sau comportamente evazioniste notoriu cunoscute nu sunt verificate cu aceeași rigurozitate.
Această abordare inegală creează distorsiuni de concurență și transmite semnalul greșit că respectarea legii devine un dezavantaj competitiv.
Totodată, mai mulți membri ai organizațiilor noastre au semnalat neaplicarea consecventă a convențiilor internaționale de evitare a dublei impuneri, fapt ce limitează competitivitatea firmelor românești pe piețele externe și descurajează investițiile transfrontaliere.
Demersuri și propuneri ale UNPR și AIM:
- Informarea Ministerului Finanțelor asupra dezechilibrelor actuale în aplicarea controalelor și asupra lipsei de coordonare dintre structurile ANAF și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF);
- Instituirea unui mecanism clar de limitare a frecvenței controalelor pentru contribuabilii care nu prezintă abateri sau risc fiscal major;
- Promovarea unei abordări preventive, bazate pe consiliere și conformare voluntară, în locul unei culturi de sancționare și presiune administrativă;
- Crearea unui cadru de dialog permanent între mediul de afaceri și Ministerul Finanțelor, printr-un protocol de colaborare UNPR–MFP–ANAF–DGAF, care să asigure predictibilitate fiscală, echitate și încredere reciprocă;
- Constituirea unui grup de lucru tehnic, sub coordonarea UNPR, care să elaboreze propuneri de optimizare a proceselor de control și de digitalizare a procedurilor fiscale, cu implicarea reprezentanților mediului de afaceri.
Un stat modern și performant se construiește prin parteneriat, nu prin confruntare. Antreprenorii români au demonstrat constant că pot fi parteneri loiali ai statului, prin plata corectă a obligațiilor și prin contribuția semnificativă la bugetul public.
Acum este momentul ca și statul să dovedească aceeași deschidere și respect față de contribuabilii corecți”, este textul scrisorii deschise.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.