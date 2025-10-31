Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), împreună cu Asociația Întreprinzătorilor Maramureș (AIM), au adresat o scrisoare deschisă Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin care cer o reformare a modului în care se desfășoară controalele fiscale și o îmbunătățire a dialogului instituțional cu mediul de afaceri.

În document, semnatarii atrag atenția asupra faptului că, în ultimele luni, mediul antreprenorial se confruntă cu o creștere accentuată a numărului de controale, adesea derulate repetitiv, necoordonat și disproporționat față de riscul fiscal real.

Ei au arătat că verificările suprapuse între ANAF și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) generează blocaje operaționale, costuri suplimentare și o atmosferă de insecuritate în rândul contribuabililor.

Reprezentanții UNPR și AIM au subliniat că aceste practici nu duc la o creștere a gradului de colectare, ci, dimpotrivă, consumă resurse administrative și afectează activitatea economică.

Ei au mai menționat că, în numeroase cazuri, firmele corecte sunt supuse unei presiuni disproporționate, în timp ce companiile cu datorii majore sau cu istoric de evaziune scapă necontrolate. Potrivit organizațiilor, această lipsă de echitate în aplicarea legii distorsionează concurența și transmite semnalul că respectarea regulilor devine un dezavantaj competitiv.

Scrisoarea mai semnalează și neaplicarea uniformă a convențiilor internaționale privind evitarea dublei impuneri, o problemă care ar limita competitivitatea firmelor românești pe piețele externe și ar descuraja investițiile transfrontaliere.

În acest context, UNPR și AIM propun mai multe măsuri concrete: limitarea frecvenței controalelor pentru contribuabilii fără abateri, promovarea unei abordări preventive bazate pe consiliere și conformare voluntară, precum și instituirea unui mecanism permanent de dialog între mediul de afaceri, Ministerul Finanțelor, ANAF și DGAF.

Cele două organizații au încheiat scrisoarea subliniind că un stat modern se construiește prin parteneriat, nu prin confruntare, iar antreprenorii corecți așteaptă din partea autorităților o atitudine de respect și colaborare.