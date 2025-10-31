Potrivit raportului publicat vineri de ANAF, 249 de firme cu capital integral sau majoritar deținut de statul român aveau, la data de 30 septembrie 2025, obligații fiscale restante neachitate până la 30 octombrie. Suma totală datorată către bugetul public se ridică la 9,24 miliarde lei.

Datele furnizate de instituție subliniază dimensiunea restanțelor acumulate și evidențiază necesitatea unei intervenții pentru recuperarea acestora. ANAF precizează că informațiile complete privind fiecare companie pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției, la secțiunea destinată datoriilor fiscale restante.

„Totalul obligaţiilor fiscale restante la 30 septembrie 2025 şi neachitate până la 30 octombrie 2025 pentru cei 249 operatori economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale publicate pe site-ul www.anaf.ro/restante este de 9.423.537.048 de lei”, se menționează în comunicatul transmis vineri de ANAF.

Într-un demers pentru a stimula plata datoriilor restante, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor companiilor de stat care înregistrează obligații fiscale neachitate. Această măsură urmărește informarea firmelor și facilitarea conformării la plata datoriilor.

„Scopul acestor notificări este: informarea companiilor de stat cu privire la obligaţiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităţilor de a accesa facilităţi fiscale, în condiţiile legii”, precizează reprezentanții ANAF.

Prin intermediul notificărilor, instituția intenționează să clarifice opțiunile legale disponibile pentru companii și să încurajeze accesarea mecanismelor de sprijin fiscal prevăzute de legislație. Aceasta include posibilitatea de a solicita eșalonarea plății obligațiilor, reducând astfel presiunea financiară asupra societăților cu datorii mai mari.

Potrivit ANAF, firmele de stat au dreptul să solicite eșalonarea clasică a datoriilor fiscale, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. Această opțiune le permite să împartă sumele datorate în rate, în funcție de capacitatea de plată, evitând astfel demararea unor proceduri mai dure de executare.

Instituția subliniază că neachitarea obligațiilor până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 va determina aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru recuperarea sumelor restante. Aceasta include, după caz, declanșarea sau continuarea procedurilor de executare silită.

Măsurile adoptate de ANAF reflectă o strategie constantă de monitorizare și recuperare a creanțelor fiscale, în special în cazul companiilor controlate de stat, unde impactul neplății poate fi semnificativ pentru bugetul public. Instituția menține astfel un control strict asupra respectării obligațiilor fiscale, oferind în același timp instrumente legale pentru conformare voluntară.