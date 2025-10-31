Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat că intenția autorităților nu este de a împovăra persoanele care închiriază locuințele proprii pentru perioade scurte, ci de a asigura un cadru echitabil între toți actorii din piața turismului.

Potrivit acestuia, diferența trebuie făcută între cei care își închiriază apartamentul ocazional și cei care desfășoară o activitate economică constantă, comparabilă cu cea a hotelurilor.

„Trebuie să plătească și ei taxe pentru banii pe care îi câștigă, dar din punctul meu de vedere nu trebuie autorizați cei care își închiriază dormitorul, că pleacă două săptămâni în vacanță. Deci eu nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul, disponibil două săptămâni”, a precizat ministrul.

Miruță a explicat că sistemul de evaluare și feedback din cadrul platformelor online oferă deja o formă de control al calității serviciilor oferite, uneori mai eficient decât verificările instituționale.

„Nu inventez eu apa caldă. Există acel feedback, acele calificative care se dau pe platformă și care valorează mai mult decât toate controalele pe care poate face ministerul. Ce să facă ministerul?! Să plece colegii mei inspectori pe scări de bloc, să sune la interfon și să vadă dacă e praf pe frigider sau nu? Dacă e praf pe frigider nu mai vine lumea. Și pune ăla un feedback negativ și nu mai vine în veci acolo”, a subliniat el.

Ministrul a atras atenția, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că problema reală o reprezintă operatorii care gestionează un număr mare de apartamente, prin intermediul unor agenții specializate, în special în zone turistice precum litoralul sau Valea Prahovei.

În opinia sa, aceste entități desfășoară o activitate economică ce ar trebui încadrată în același regim fiscal și administrativ ca unitățile hoteliere.

„Pe de altă parte, există o altă categorie pentru care nu o să închid ochii. Nu e vorba de cei care își închiriază propriul apartament, ci, în general pe litoral, pe Valea Prahovei, sunt câte unii care gestionează – agenții intermediare – câte 200 de apartamente. Ai apartamentul tău la mare, îl dai unei agenții care îl închiriază, îți dă ție 60% din bani și 40% e comision”, a spus Miruță.

Întrebat despre exemple concrete, ministrul a recunoscut că astfel de cazuri nu sunt izolate: „Sunt multe astfel de cazuri. Cine are 200 de apartamente are o armată de oameni și e cât un hotel. Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială.”

El a subliniat că identificarea celor care practică astfel de activități la scară mare este posibilă prin intermediul datelor digitale, disponibile direct pe platformele de rezervări.

„Mi s-a spus că nu știm câți sunt cei care fac asta pe Booking. Ba pardon, eu sunt inginer software. Avem toți aplicații din astea. Îți vezi istoric de când ai făcut cont. Cei de la Booking pot fi forțați să exporte toate aceste cazuri care sunt milimetric identificabile”, a adăugat ministrul.

În discuție a fost adusă și o directivă europeană care va impune reguli unitare privind închirierile pe termen scurt în Uniunea Europeană, începând din mai 2026. Deși actul normativ urmează să intre în vigoare peste un an și jumătate, ministrul Miruță consideră că România ar trebui să acționeze mai rapid, astfel încât legislația internă să fie pregătită din timp.

„Bun, până la directivă, adică e directivă, dar e cu aplicabilitate din mai 2026. Parcă preocuparea mea e să facem lucrurile astea mai repede. Deci să plătească taxe. Cei care fac la numere mari să se supună acelorași reglementări ca hotelurile în sine, cei care închiriază locuința lor în regim personal, doar să plătească taxe, adică să nu mai fie și autorizați de Ministerul Turismului. Asta e filosofia mea”, a declarat el.

Miruță a explicat că scopul este de a echilibra piața între operatorii tradiționali din turism și cei care oferă servicii similare prin intermediul platformelor digitale. În același timp, ministerul vizează reducerea birocrației pentru cetățenii obișnuiți, care nu derulează o activitate comercială continuă, ci doar obțin venituri suplimentare ocazionale.

Ministrul Economiei a arătat că noul cadru legislativ va urmări să protejeze atât concurența loială, cât și interesele consumatorilor. În opinia sa, transparența și responsabilitatea fiscală trebuie să devină reguli de bază pentru toți cei care oferă servicii de cazare, indiferent de canalul folosit.