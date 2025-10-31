Există anumite pensii speciale pentru anumite categorii profesionale, diferite de pensiile obișnuite pe care le primesc majoritatea românilor. Aceste pensii speciale sunt plătite din două surse: contribuțiile pe care foștii angajați le-au plătit în timpul activității lor și, uneori, până la două treimi din pensie vin direct de la bugetul de stat (banii colectați din taxe și impozite).

Pensia „specială” înseamnă că modul în care se calculează și se acordă este diferit de pensia normală. Chiar guvernul folosește termenul „pensii speciale” în documentele oficiale. Spre deosebire de pensiile obișnuite, care sunt primite de aproximativ 4,5 milioane de români, pensiile speciale au reguli speciale privind: momentul ieșirii la pensie, modul de calcul al sumei, sursa banilor pentru plată.

În România există șase categorii de profesioniști care primesc astfel de pensii: judecători și procurori, diplomați, angajați din Aviația Civilă, grefieri și alți angajați din instanțe și parchete, funcționari parlamentari și angajați ai Curții de Conturi.

În septembrie, 5.733 de judecători și procurori au primit pensii speciale, pensia medie fiind de 25.377 lei, din care 7.507 lei provin din contribuțiile lor și 22.194 lei din bugetul de stat.

Foștii angajați ai Curții de Conturi, în număr de 681, au primit pensii medii de 10.287 lei, din care 8.557 lei au venit din contribuțiile lor și 2.390 lei din bugetul de stat.

Diplomații, 792 la număr, au încasat pensii medii de 6.979 lei, din care 5.564 lei au fost plătiți din contribuțiile proprii și 3.001 lei din bugetul de stat.

Angajații din Aviația Civilă au primit pensii medii de 13.104 lei, din care 6.843 lei au provenit din contribuțiile lor și 8.049 lei din bugetul de stat.

Grefierii și alți angajați auxiliari din instanțe și parchete, 2.334 de persoane, au avut pensii medii de 7.008 lei, din care 4.580 lei au fost acoperiți de contribuțiile lor și 4.262 lei de bugetul de stat.

Funcționarii parlamentari, în număr de 873, au primit pensii medii de 6.212 lei, din care 5.509 lei provin din contribuțiile lor și 3.517 lei din bugetul de stat.

Cele mai mari pensii din România se plătesc în București, unde seniorii primesc, în medie, 3.500 de lei pe lună, iar în Sectorul 1 s-a înregistrat un „vârf” de 4.000 de lei. Pe locul al doilea se află județul Hunedoara, cu o medie egală, de 3.500 de lei, urmat de Gorj, unde pensionarii încasează aproximativ 3.200 de lei lunar.

Explicația pentru poziția fruntașă a județelor Hunedoara și Gorj ține de specificul economic al acestor zone. Aici, o mare parte dintre locuitori au lucrat în sectorul minier și energetic – domenii în care salariile au fost ridicate și integral declarate pe cartea de muncă. În plus, veniturile din ore suplimentare, condiții grele sau muncă în subteran au fost luate în calcul la stabilirea pensiei. Cei care s-au pensionat înainte de modificările legislative au beneficiat și de indexarea punctajelor lunare cu până la 50%, ceea ce a crescut semnificativ cuantumul pensiilor actuale.

Puține zone din România depășesc pragul de 3.000 de lei la pensia medie. Pe lângă București, Hunedoara și Gorj, seniorii din Cluj, Constanța, Brașov și Argeș se mai numără printre cei cu venituri peste acest nivel.