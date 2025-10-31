Comunitatea Declic va depune luni, 3 noiembrie, de la ora 12:00, la CCR, un memoriu juridic prin care solicită judecătorilor să declare neconstituțională legea care limitează dreptul pensionarilor de a decide ce fac cu banii din pensiile private.

Membrii Declic vor depune pe rând documentele Amicus Curiae la registratura CCR, formând o coadă simbolică în fața instituției. Acțiunea vine la doar câteva zile înainte ca judecătorii să decidă dacă românii pot retrage doar 30% din contribuțiile proprii, restul sumelor fiind plătite eșalonat, în tranșe lunare plafonate la 1.281 de lei.

Reprezentanții Declic susțin că legea încalcă dreptul de proprietate garantat de Constituție și transformă cetățenii în simpli beneficiari ai unui sistem controlat de Guvern și de industria financiară. Documentul integral Amicus Curiae poate fi consultat pe site-ul web Declic.

La acțiune vor participa, alături de membri Declic, și experți în domeniul pensiilor private: Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), și George Moț, fondatorul platformei desprepensiiprivate.ro.

Acțiunea face parte din campania „Opriți colectivizarea pensiilor private!”, susținută de peste 20.000 de semnături. Declic subliniază că banii din Pilonii II și III nu aparțin Guvernului sau fondurilor private, ci oamenilor care au contribuit la ei.

Reprezentanții presei sunt așteptați luni, 3 noiembrie, de la ora 12:00, la Curtea Constituțională, Calea 13 Septembrie nr. 2. Petiția poate fi semnată aici: https://facem.declic.ro/campaigns/opri-i-colectivizarea-pensiilor-private-ccr.

