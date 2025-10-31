Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că, în perioada 27 – 31 octombrie, a desfășurat o amplă serie de acțiuni de monitorizare și control la nivel național, având ca scop principal verificarea respectării legislației privind protecția consumatorilor. În urma neregulilor constatate, comisarii ANPC au aplicat:

877 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,54 milioane de lei;

614 avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 171.000 lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 300.000 lei;

suspendarea temporară a activității pentru 14 operatori economici, până la remedierea deficiențelor.

Potrivit ANPC, principalele neconformități depistate au vizat:

lipsa autorizațiilor de funcționare;

comercializarea produselor alimentare cu data limită de consum depășită;

preparate din carne nesigure, rezultate din nerespectarea condițiilor post-desigilare impuse de producător;

vânzarea de produse din carne și carne tocată fără afișarea prețului unitar, alături de cel pe bucată;

informare incompletă sau incorectă privind data limită de consum și condițiile de păstrare;

lipsa afișării prețurilor și a altor informații esențiale pentru consumatori;

absența traducerilor în limba română pe etichetele unor produse.

ANPC precizează că aceste acțiuni fac parte din programul permanent de verificare a modului în care operatorii economici respectă drepturile consumatorilor, urmând ca și în perioada următoare să continue controalele tematice la nivel național.

Black Friday a devenit un fenomen global, sinonim cu oferte tentante și reduceri spectaculoase, însă ANPC atrage atenția asupra practicilor comerciale care pot induce consumatorilor o presiune inutilă. Operatorii economici capitalizează frenezia cumpărăturilor printr-o serie de strategii de marketing:

campanii digitale direcționate;

trailere și postări pe rețelele sociale;

promoții și e-mailuri personalizate pentru abonați;

reduceri suplimentare la produse selectate;

numărătoare inversă până la începerea evenimentelor.

Acest bombardament constant de mesaje creează un sentiment de urgență, influențând comportamentul economic al consumatorilor și alimentând teama de a rata oportunitatea, fenomen cunoscut sub numele de FOMO (fear of missing out).

„Consumatorilor nu le place să piardă, iar evenimentele marcate de oferte exclusive, limitate în timp contribuie la crearea unui sentiment de urgență, și totodată sporesc dorința de a obține articole înainte ca acestea să devină indisponibile”, explică Adrian Camilleri, profesor în cadrul University of Technology in Sydney, potrivit unui comunicat de presă emis de ANPC.

ANPC recomandă ca, indiferent de campaniile promoționale, consumatorii să aleagă produsele în funcție de nevoile reale, nu de impulsurile generate de marketing. Agenția reamintește că reducerile spectaculoase nu înseamnă întotdeauna o oportunitate rară, ci pot fi și un instrument de manipulare a comportamentului de cumpărare.