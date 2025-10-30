În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat amenzi în valoare totală de aproape un milion de lei și au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de locuințe care nu îndeplineau cerințele legale privind dimensiunile minime utile.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat joi că Direcția Generală Control și Supraveghere Piață – Direcția Produse și Servicii Bancare, Nebancare și Administratori Credite, prin Serviciul pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de Credite, a desfășurat acțiuni de supraveghere și control la nivel național în sectorul imobiliar.

În cadrul controalelor, au fost verificați 493 de operatori economici, dintre care 216 societăți comerciale au prezentat abateri. Cele mai frecvente nereguli constatate se referă la nerespectarea suprafețelor utile minime:

Apartamente cu o cameră – sub 37 mp

Apartamente cu două camere – sub 52 mp

Apartamente cu trei camere – sub 66 mp

Alte probleme identificate vizează informarea incompletă sau neclară a consumatorilor la încheierea antecontractelor sau a contractelor de vânzare-cumpărare, în special privind clauzele contractuale și condițiile de garanție legală.

Pentru neregulile constatate, ANPC a aplicat 166 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 979.200 de lei, și a oprit de la vânzare 3.055 de unități locative care nu respectau cerințele legale privind suprafețele minime utile.

De asemenea, echipele de control au dispus măsuri de compensare financiară pentru consumatori, corespunzătoare suprafeței lipsă a locuințelor achiziționate, și alocarea de unități conforme cu standardele legale.

Comisarii ANPC recomandă ca înainte de încheierea unui antecontract, consumatorii să verifice următoarele aspecte:

Autorizarea construcției

Intabularea în Cartea Funciară

Existența componentelor auxiliare ale unităților locative

Clauza privind posibilitatea de renunțare la achiziție

Prețul total și modalitatea de plată

Garanțiile legale acordate de vânzător

Aceste măsuri au scopul de a proteja drepturile consumatorilor și de a preveni achizițiile de locuințe care nu respectă standardele legale privind suprafețele minime și informațiile contractuale.