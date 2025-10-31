Măsura a fost adoptată printr-o hotărâre care prevede repartizarea cheltuielilor între instituțiile implicate, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea alegerilor.

Potrivit deciziei, cea mai mare parte a bugetului, respectiv 45 de milioane de lei, va fi gestionată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), instituția responsabilă cu asigurarea ordinii, logisticii și a infrastructurii necesare desfășurării scrutinului.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va primi peste 16,9 milioane de lei, sume destinate coordonării procesului electoral, instruirii personalului din secțiile de votare și gestionării materialelor necesare votului.

Fondurile totale vor acoperi cheltuieli pentru personal, bunuri și servicii, precum și pentru active nefinanciare, asigurând desfășurarea corectă și sigură a procesului de vot.

„Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare”, arată un comunicat.

Săptămâna trecută, Executivul a decis organizarea alegerilor locale parțiale pentru ocuparea mai multor funcții vacante, inclusiv cea de primar general al municipiului București și cea de președinte al Consiliului Județean Buzău. De asemenea, vor fi organizate alegeri pentru funcția de primar în 12 localități din țară.

Scrutinul din 7 decembrie reprezintă o etapă importantă pentru completarea structurilor administrative locale și pentru asigurarea continuității guvernării locale până la următoarele alegeri generale.