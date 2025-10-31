Pe 28 octombrie, deputații din La France insoumise (LFI), sprijiniți de reprezentanții Adunării Naționale (RN), au adoptat un amendament care propune crearea unei „taxe universale” aplicate multinaționalelor. Scopul este de a impozita profiturile proporțional cu activitatea desfășurată efectiv în Franța, pentru a limita evaziunea fiscală și optimizarea agresivă, potrivit capital.fr.

Autorii amendamentului, inspirându-se din analizele economiștilor Thomas Piketty și Gabriel Zucman, estimează că pierderile generate de evaziune se ridică la 80–100 miliarde de euro anual. Proiectul prevede ca administrația fiscală să aplice impozitul pe profit pentru 10% din câștigurile declarate în alte jurisdicții fiscale, precum Irlanda, Luxemburg sau Seychelles.

Susținătorii susțin că măsura ar putea aduce 26 miliarde de euro la bugetul Franței. Ministrul Economiei, Roland Lescure, a respins însă ideea, considerând-o „inoperantă, inaplicabilă și incompatibilă cu cele 125 de acorduri bilaterale semnate de Franța”.

Grupul Renaissance, apropiat de președintele Emmanuel Macron, a obținut adoptarea unui alt amendament, care dubleză taxa GAFAM, de la 3% la 6%. Această taxă, introdusă în 2019, vizează giganții digitali precum Google, Apple, Facebook, Amazon și Microsoft, pentru a reduce decalajul fiscal față de firmele care își plătesc integral impozitele în Franța.

În 2024, această taxă a generat venituri de aproximativ 700 milioane de euro, însă autorii amendamentului susțin că suma este mult prea mică în raport cu profiturile uriașe obținute de companiile respective.

A doua zi, pe 29 octombrie, Adunarea Națională a aprobat extinderea impozitului minim de 15% aplicat profiturilor multinaționalelor. Pragul de aplicare va scădea de la 750 milioane euro la 500 milioane euro cifră de afaceri, astfel încât măsura să vizeze mai multe companii.

Această taxă a fost introdusă în 2024, ca parte a unui acord internațional promovat de OCDE, și urma să aducă în 2026 aproximativ 500 milioane de euro venituri suplimentare.

Tot miercuri, deputații au votat, la propunerea RN, majorarea taxei pe programele de răscumpărare de acțiuni de la 8% la 33%, pentru companiile cu cifre de afaceri de peste 750 milioane de euro. Scopul declarat este combaterea speculațiilor bursiere, iar randamentul măsurii ar putea depăși 8 miliarde de euro pe an.

Un alt amendament, promovat de La France insoumise, introduce o taxă excepțională pe superdividende, între 20% și 33%, argumentând că „0,01% dintre gospodăriile fiscale încasează o treime din totalul dividendelor distribuite”.

Ministrul Conturilor Publice, Amélie de Montchalin, a declarat că „justiția fiscală este necesară, dar sancționarea succesului și a creșterii economice nu poate fi o direcție de politică publică”.

Guvernul francez a avertizat că aceste amendamente contravin acordurilor internaționale și ar putea genera represalii comerciale, mai ales din partea administrației americane.

Toate modificările adoptate urmează să fie analizate de Senatul dominat de dreapta, care ar putea respinge o parte dintre ele înainte de adoptarea finală a bugetului pentru 2026.