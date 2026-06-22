Milioane de români trebuie să afle asta. Pilonul II de Pensii intră într-o etapă fără precedent

Sistemul pensiilor private obligatorii intră într-o etapă fără precedent. În următorii cinci ani, numărul participanților care vor ieși la pensie pentru limită de vârstă va depăși totalul celor care au încasat bani din Pilonul II în întreaga istorie de 18 ani a sistemului, susține George Moț. Specialistul atrage atenția că îmbătrânirea populației schimbă radical structura participanților și pune presiune pe aplicarea noii legi privind plata pensiilor private.

Sistemul pensiilor private obligatorii va traversa, în următorii ani, cea mai importantă etapă de la înființarea sa. Potrivit unei analize publicate de George Moț, numărul participanților care vor ajunge la vârsta pensionării va crește accelerat, pe fondul îmbătrânirii populației.

Specialistul arată că, doar în următorii cinci ani, vor ieși la pensie pentru limită de vârstă mai mulți participanți decât au ieșit din sistem în toți cei 18 ani de funcționare ai Pilonului II, luând în calcul toate situațiile de plată: pensionare, invaliditate și deces.

„În următorii 5 ani vor ieși la pensie doar pentru limită de vârstă mai mulți participanți decât au ieșit în întreaga istorie de 18 ani a Pilonului 2 pentru toate cazurile de plată: limită vârstă, invaliditate și deces”, afirmă George Moț.

Analiza compară structura pe vârste a participanților din 2023 cu cea din 2026 și evidențiază două tendințe majore: îmbătrânirea populației active și apropierea unui val important de pensionări.

„La prima vedere nu pare mare diferență între 2023 și 2026. Dar, la o analiză mai atentă observăm două fenomene: îmbătrânirea și viitoarele ieșiri la pensie”, explică specialistul.

Potrivit acestuia, aproape toate grupele de vârstă de până la 45 de ani au înregistrat scăderi.

Cele mai mari diminuări apar la categoria 30-34 de ani, unde numărul femeilor participante a scăzut cu 96.001, iar al bărbaților cu 85.000.

În schimb, toate grupele de peste 45 de ani au crescut, cea mai mare majorare fiind înregistrată la categoria 55-59 de ani, cu 132.045 de femei și 114.330 de bărbați în plus.

George Moț atrage atenția asupra unei evoluții spectaculoase în grupa de vârstă 60-64 de ani.

„În urmă cu 3 ani erau 8.446 de participanți în această grupă. Azi sunt 237.442. De 28 de ori mai mulți”, precizează acesta.

Specialistul subliniază că acești participanți reprezintă persoanele care vor începe să iasă la pensie în următorii cinci ani.

„Aceștia sunt participanți care vor ieși la pensie în următorii 5 ani doar pentru limită de vârstă. Mai mulți decât au ieșit la pensie în întreaga istorie de 18 ani a Pilonului 2 pentru toate cazurile de plată: limită vârstă, invaliditate, deces”, arată George Moț.

În opinia specialistului, această schimbare explică importanța noii legi privind plata pensiilor private, care urmează să intre în vigoare în 2027.

George Moț susține însă că, deși a trecut deja jumătate din perioada de pregătire până la aplicarea legii, numeroase aspecte importante nu au fost încă clarificate.

„De aici și miza controversatei legi de plată a pensiilor private. La care, chiar dacă a trecut jumătate din perioada până la intrarea în vigoare (din 2027), încă nu avem detaliile atât de necesare planificării pensionării pentru cei care urmează să iasă la pensie”, afirmă acesta.

George Moț reamintește că legea stabilește reguli diferite în funcție de valoarea activului acumulat în contul fiecărui participant.

„Legea prevede faptul că statul controlează valoarea și perioada de plată a pensiei private pentru toți cei care au în cont sub 122.976 lei și doar cei cu active mai mari au dreptul de a-și alege valoarea pensiei lunare și perioada de plată”, explică specialistul.

El atrage atenția și asupra modului în care vor fi administrate sumele aflate în plată.

„În plus, sumele vor fi investite în titluri de stat, nefiind permisă investirea în acțiuni sau fonduri de investiții, de exemplu. Nici măcar instrumente financiare de reducere a riscului de dobândă nu au fost permise. Așa că statul va controla sumele și plățile din conturile personale de pensie privată ale viitorilor pensionari”, concluzionează George Moț.

Creșterea accelerată a numărului participanților care se apropie de vârsta pensionării transformă perioada următoare într-un test important pentru sistemul pensiilor private obligatorii, în condițiile în care noile reguli privind plata beneficiilor urmează să fie aplicate din 2027.