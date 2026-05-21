PSD depune plângere penală împotriva lui Ludovic Orban. Potrivit documentului depus de Partidul Social Democrat, Guvernul condus de Ludovic Orban ar fi utilizat în mod nelegal Fondul de rezervă bugetară, mecanism destinat exclusiv situațiilor urgente și neprevăzute. Social-democrații susțin că litigiul dintre statul român și frații Micula era cunoscut de autorități încă din anul 2005, iar hotărârea arbitrală internațională fusese pronunțată în 2013, ceea ce elimina caracterul de urgență al plății.

În plângerea penală se arată că Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor cu aproximativ 912,5 milioane lei pentru achitarea despăgubirilor stabilite în dosarul arbitral ICSID în favoarea oamenilor de afaceri Ioan Micula și Viorel Micula, precum și a companiilor European Food, Starmill și Multipack.

PSD afirmă că decizia a fost luată într-un context juridic complicat, în condițiile în care litigiul era încă activ atât în instanțele din România, cât și la nivel european. Formațiunea susține că plata a fost efectuată prematur, fără existența unui fundament juridic definitiv și fără clarificarea conflictului dintre hotărârea arbitrală internațională și regulile Uniunii Europene privind ajutorul de stat.

Cazul Micula reprezintă unul dintre cele mai controversate litigii internaționale în care a fost implicat statul român. Litigiul a fost soluționat inițial printr-o decizie arbitrală pronunțată de International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), care a acordat despăgubiri investitorilor.

Totuși, Comisia Europeană a considerat încă din 2015 că plata acestor despăgubiri constituie ajutor de stat incompatibil cu legislația europeană și a solicitat recuperarea sumelor deja plătite. În sesizarea depusă la Parchetul General, PSD susține că Guvernul Orban ar fi ignorat aceste avertismente și ar fi tratat cazul ca pe o simplă obligație financiară a statului.

Social-democrații mai afirmă că existau proceduri judiciare și execuționale active în mai multe jurisdicții internaționale, ceea ce ar fi impus o abordare prudentă din partea autorităților române.

Documentul depus de PSD face referire și la presupuse presiuni exercitate asupra unor funcționari din Ministerul Finanțelor pentru urgentarea plății către grupul Micula. În sesizare sunt invocate informații apărute în spațiul public privind existența unor întâlniri informale desfășurate la Palatul Victoria între reprezentanți ai Guvernului și beneficiarii despăgubirilor.

De asemenea, plângerea amintește de evoluțiile ulterioare din justiția europeană. Potrivit PSD, în 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar fi confirmat aplicabilitatea normelor privind ajutorul de stat în acest dosar, iar în octombrie 2024 Tribunalul Uniunii Europene ar fi reconfirmat obligația recuperării sumelor considerate incompatibile cu legislația europeană.

În finalul plângerii, PSD susține că adoptarea HG nr. 917/2019 ar fi încălcat prevederile Legii finanțelor publice și că utilizarea Fondului de rezervă bugetară pentru plata despăgubirilor către grupul Micula reprezintă o deturnare a scopului legal al fondurilor publice.

Formațiunea solicită Parchetului General declanșarea urmăririi penale și efectuarea tuturor investigațiilor necesare pentru stabilirea eventualelor responsabilități penale în acest caz cu implicații financiare și juridice majore pentru statul român.