„Sesizarea PSD are la bază deciziile abuzive ale fostului premier Ludovic Orban şi presiunile ilegale exercitate de acesta în decembrie 2019, asupra unor funcţionari guvernamentali, pentru executarea unei plăţi ilegale de 912.500.000 lei, în favoarea fraţilor Micula. Trebuie subliniat că respectiva plată a fost dispusă de fostul premier în deplină cunoştinţă a riscurilor de incompatibilitate cu dreptul Uniunii Europene”, a transmis PSD într-un comunicat oficial.

„Valoarea uriaşă a prejudiciului produs de Ludovic Orban şi pasivitatea actualului premier demis Ilie Bolojan în apărarea intereselor statului român în acest litigiu constituie un atentat fără precedent la banii publici, cu scopul favorizării unor prieteni de partid”, a transmis formațiunea.

PSD afirmă că prejudiciul invocat este unul cert, direct și deosebit de grav pentru bugetul de stat și consideră că situația trebuie investigată într-un stat de drept.

„Cei care clamau reformarea ţării pentru justificarea creşterii de taxe şi impozite se dovedesc a fi autorii sau complicii celui mai mare jaf din banii contribuabililor, realizat prin decizii şi presiuni guvernamentale. Acest „prejudiciu cert, direct şi deosebit de grav asupra bugetului” nu poate rămâne nesancţionat într-un stat de drept!”, este scris în comunicat.

Social-democrații invocă și o decizie definitivă a Tribunalul Uniunii Europene, potrivit căreia sumele plătite de Guvern către frații Micula, în pofida obiecțiilor formulate de funcționari ai Ministerului Finanțelor Publice, reprezintă un ajutor de stat incompatibil cu dreptul Uniunii Europene.

„Prin urmare, aşa-zişii pro-europeni au călcat în picioare valorile şi principiile europene pentru a da satisfacţie unor vechi „prieteni financiari” ai Partidului Naţional Liberal”, a transmis formaţiunea.

Totodată, PSD compară prejudiciul din „Cazul Micula” cu cel pe care îl atribuie foștilor miniștri USR în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, anchetat în prezent de procurori.

În urma acestor acuzații, Ioan Micula a avut o primă reacție și a spus că nu a discutat niciodată cu premierul demis despre banii statului. Totodată, omul de afaceri susține că toate acuzațiile formulate în spațiul public sunt nefondate.

Acesta a declarat că toate plățile efectuate s-au realizat în baza unor decizii judecătorești definitive și nu ca urmare a unor înțelegeri politice sau aranjamente ascunse.

Omul de afaceri a afirmat că fostul premier Ludovic Orban nu ar fi avut nicio implicare personală în acest caz și a respins informațiile potrivit cărora deciziile privind plata despăgubirilor ar fi fost luate în urma unor înțelegeri informale între politicieni și oamenii de afaceri.

„A fost o decizie definitivă dată în mai multe instanțe, vor să ne bage pe noi în chestiunile politice ale diferitelor partide. Tot ce s-a întâmplat acolo s-a întâmplat pentru că au fost obligați să plătească niște sume. Domnul Orban nu a făcut nimic, iar prostiile pe care le debitează tot felul de politicieni, că s-au înțeles pe șervețel, sunt inepții”, a declarat Ioan Micula la Realitatea Plus.

Ioan Micula a comentat și informațiile legate de relația sa cu Ilie Bolojan. Acesta a susținut că s-a întâlnit cu actualul lider politic doar ocazional, în urmă cu aproximativ 20 de ani, și că relația dintre ei nu a depășit niciodată simple saluturi.

Potrivit lui Micula, Ilie Bolojan nu ar fi intervenit niciodată în cazul despăgubirilor și nu ar fi existat discuții privind afaceri sau înțelegeri necurate între ei.

„L-am văzut pe stradă poate acum 20 de ani, l-am salutat, de vreo 20 de ani. Niciun ciocan să ne dăm peste degete nu ne-ar fi aprobat Bolojan. Îl cunosc, dar eu n-am vorbit cu el afaceri necurate, i-am dat bună ziua și la revedere”, a spus omul de afaceri.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că justiția trebuie să își urmeze cursul în cazul sesizării depuse de Partidul Social Democrat la Parchetul General privind presupusul prejudiciu produs de foști premieri ai Partidul Național Liberal în favoarea fraților Ioan Micula și Viorel Micula.

Ioana Dogioiu a fost întrebată după ședința de Guvern despre sesizarea formulată de PSD cu privire la modul în care au fost împărțiți bani din fondul de rezervă în perioada în care Ludovic Orban ocupa funcția de premier.

„Nu s-a discutat în nicio şedinţă de guvern, asta vă pot spune. Acum, dacă a aflat sau nu a aflat, eu, personal, nu ştiu. Ceea ce am văzut la televizor este că subiectul a fost discutat ca o relatare a unui secretar de stat de atunci, despre o împărţire de bani pe şerveţel, care ar fi avut loc atunci, în mandatul domnului Orban. Nu fac niciun fel de alte aprecieri. De principiu, sigur, s-a depus o sesizare, să-şi urmeze justiţia cursul, ce altceva putem spune?”, a răspuns Dogioiu.

Ea a mai precizat că demersul coordonat de Andrei Lupu a avut ca obiect fondul cauzei și identificarea unei soluții pentru situația juridică respectivă.

„Nu ştiu dacă la cunoştinţa premierului au ajuns relatări, pentru că, trebuie să admitem, ele au fost nişte relatări marginale în cadrul acelei discuţii. Nu de aia s-au întâlnit, să vadă cum s-au împărţit sau nu s-au împărţit bani pe şerveţel. Din ce am văzut, a relatat un secretar de stat, care era secretar de stat şi pe vremea respectivă la Finanţe sau la Justiţie, nu-mi aduc aminte exact, şi care a relatat ce s-a întâmplat atunci, dar a fost o, cum să zic eu, o istorisire în cadrul unei întâlniri pe o temă de fond. Nu ştiu dacă i-a fost adusă asta la cunoştinţă premierului, nu am discutat asta”, a spus Dogioiu.

Întrebată dacă Guvernul României deține informații despre stadiul procesului dintre statul român și frații Micula, Ioana Dogioiu a afirmat că astfel de informații există la nivel guvernamental, însă nu le poate oferi pe loc și a precizat că un răspuns ar putea fi transmis în urma unei solicitări punctuale.

