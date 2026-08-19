Amenzi pe bandă rulantă pe litoralul românesc. Ce au descoperit inspectorii ANPC în plin sezon estival

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de aproximativ șapte milioane de lei în urma controalelor desfășurate pe litoralul românesc în această vară. Verificările au avut loc în perioada 6 iulie – 16 august 2026 și au vizat operatorii economici din stațiunile de la Marea Neagră. Inspectorii au descoperit probleme privind alimentele, cazarea, piscinele, prețurile și serviciile oferite turiștilor.

Amenzile aplicate pe litoral au venit în urma a 1.140 de acțiuni de control desfășurate de ANPC în stațiunile de pe întreaga coastă românească, în intervalul 6 iulie – 16 august. Verificările au fost realizate prin structura temporară A.N.P.C. Estival 2026, constituită pentru supravegherea respectării drepturilor consumatorilor în timpul sezonului turistic.

Reprezentanții instituției precizează că unele dintre problemele constatate sunt recurente, chiar dacă frecvența acestora a scăzut față de perioadele anterioare. În activitățile de control au fost implicați 60 de comisari, care au lucrat în serii succesive.

„ANPC, prin colectivul temporar A.N.P.C. Estival 2026, a vegheat la respectarea drepturilor consumatorilor în calitatea lor de turişti. Şi în acest sezon estival au fost identificate neconformităţi cu caracter recurent. Chiar dacă aceste neconformităţi au fost constatate cu o frecvenţă mai redusă comparativ cu perioadele anterioare, diminuarea incidenţei lor nu elimină riscurile potenţiale la care consumatorii ar fi putut fi expuşi în lipsa intervenţiilor şi măsurilor de control întreprinse de cei 60 de comisari care au asigurat, în serii succesive, prezenţa în cadrul A.N.P.C. Estival 2026″, se arată înttr-un comunicat al Autorităţii.

Bilanțul verificărilor arată amploarea măsurilor dispuse împotriva operatorilor economici la care au fost identificate nereguli. ANPC a aplicat 1.287 de amenzi contravenționale, valoarea totală a acestora ajungând la aproximativ șapte milioane de lei.

Comisarii au mai acordat 940 de avertismente, iar valoarea totală a produselor verificate în perioada analizată a depășit 2,4 milioane de lei.

În același timp, autoritatea a retras definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei. Alte produse, evaluate la aproximativ 202.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. Pentru 48 de operatori economici, inspectorii au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea problemelor constatate.

O parte importantă dintre deficiențele constatate de ANPC a vizat modul în care erau depozitate, pregătite sau comercializate produsele alimentare. Inspectorii au identificat operatori care prestau servicii în spații neautorizate, dar și materii prime ori alimente fără elementele obligatorii de identificare și caracterizare.

Au fost descoperite și produse perisabile păstrate fără respectarea temperaturilor și condițiilor de depozitare. Printre acestea se aflau sosuri, carne, preparate din carne și ciorbe. În unele cazuri, erau comercializate alimente a căror dată-limită de consum fusese depășită.

Neregulile au inclus și utilizarea unor echipamente și ustensile cu un grad ridicat de uzură, precum și aparate cu depuneri grosiere de gheață, rugină sau impurități. Inspectorii au semnalat, de asemenea, întreținerea necorespunzătoare a blocurilor alimentare.

Controalele au scos la iveală și deficiențe care puteau afecta direct siguranța persoanelor aflate în spațiile destinate consumatorilor. ANPC menționează inclusiv desprinderea și prăbușirea unor elemente ale plafonului în asemenea zone.

Probleme au fost găsite și la piscine. Inspectorii au constatat degradări structurale și existența unor componente metalice deteriorate, situații asociate unei întrețineri necorespunzătoare.

O altă categorie de nereguli a privit informarea consumatorilor și prețurile practicate de operatorii economici. În timpul controalelor au fost constatate diferențe între prețurile afișate pe etichetele de la raft și sumele înscrise ulterior pe bonurile fiscale sau între tarifele prezentate și cele menționate în meniuri.

În sectorul de cazare, inspectorii au identificat situații în care turiștii nu primeau informații corecte, complete și precise despre serviciile oferite, facilități, tarife sau alte informații utile. Au existat și cazuri în care fișele și registrele de cazare privind evidența turiștilor nu erau completate corespunzător.

Verificările ANPC au vizat și alte activități comerciale desfășurate în zonele turistice de pe litoral. Printre problemele descoperite s-a numărat utilizarea unor mijloace de măsurare fără verificarea metrologică necesară.

Comisarii au găsit și jucării comercializate fără marcajul CE, cel care indică respectarea cerințelor europene aplicabile privind siguranța produselor. Totodată, controalele au evidențiat nerespectarea unor măsuri specifice referitoare la activitățile de operare a plajelor turistice.