Deputatul neafiliat Lucian Nicolae Andrușcă a depus un proiect de lege care reglementează transparența și informarea corectă a consumatorilor în procesul de comercializare a citricelor pe teritoriul României.

Potrivit documentului, actul normativ nu modifică standardele europene de calitate, ci stabilește obligații suplimentare de informare la punctul de vânzare.

„Prezenta lege reglementează obligaţiile privind informarea corectă a consumatorilor, prezentarea la vânzare şi comercializarea citricelor destinate consumului uman pe teritoriul României. Comercializarea citricelor destinate consumului uman se realizează cu respectarea standardelor de comercializare stabilite prin legislaţia Uniunii Europene, în special Regulamentul (UE) nr. 543/2011. Prezenta lege nu aduce atingere standardelor de comercializare stabilite la nivelul Uniunii Europene, reglementând exclusiv obligaţiile de informare şi prezentare a produselor la punctul de vânzare către consumatorul final”, se arată în proiect.

Etichetare distinctă pentru citricele sub standard

Inițiativa legislativă introduce reguli clare pentru produsele care nu îndeplinesc standardele categoriei 1.

„Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate corespunzătoare categoriei 1 li se aplică o etichetare distinctă, clară şi vizibilă, care va cuprinde în mod obligatoriu: a) categoria reală de calitate; b) calibru sau dimensiune; c) menţiunea „produs sub standardul comercial uzual””.

Proiectul stabilește explicit că comercializarea citricelor fără respectarea obligațiilor de etichetare este interzisă.

Documentul prevede și reguli stricte de prezentare în magazine.

„Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate pentru categoria 1 le este interzisă expunerea la acelaşi raft sau în aceeaşi zonă comercială cu produsele încadrate la categoria 1 sau Extra. Aceste produse se expun în spaţii delimitate şi semnalizate distinct, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată”.

Totodată, este interzisă reclasificarea produselor introduse inițial în România pentru procesare, utilizare industrială sau alte scopuri non-alimentare, în vederea comercializării acestora pentru consum uman. Răspunderea pentru respectarea legii revine atât importatorului, cât și comerciantului final, iar „comerciantul nu se poate exonera de răspundere invocând documentele sau declaraţiile furnizorului”.

Respectarea prevederilor ar urma să fie verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Proiectul stabilește sancțiuni semnificative pentru abateri:

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri, următoarele fapte: comercializarea citricelor sub standard ca produse de calitate superioară, nerespectarea obligaţiilor de etichetare, nerespectarea obligaţiei de separare la raft, reclasificarea nelegală a destinaţiei produselor. În cazul repetării contravenţiilor, se poate dispune suspendarea temporară a activităţii de comercializare a fructelor”.

Inițiativa legislativă se află în prezent în dezbatere publică în Parlament.