Acordul care schimbă regulile chimicalelor în Europa: ce prevede noul proiect european

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind simplificarea normelor referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice ( CLP ), a produselor cosmetice și a produselor fertilizante.

Aceste prevederi reprezintă partea rămasă din așa-numitul pachet „Omnibus VI”, care simplifică normele în domeniul produselor chimice, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție pentru consumatori și mediu.

„Acordul reduce sarcinile administrative inutile, sprijină inovația și circularitatea și menține standarde ridicate de protecție a consumatorilor și a mediului, aducând beneficii tangibile atât pentru industria chimică, cât și pentru cetățenii noștri din întreaga Europă” , a declarat Marilena Raouna, ministrul adjunct pentru afaceri europene al Republicii Cipru.

Acordul vine în urma acordului anterior dintre colegislatori privind mecanismul de „ oprire a timpului” , care a amânat până la 1 ianuarie 2028 data intrării în aplicare a regulamentului revizuit privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (Regulamentul CLP). Acordul provizoriu de astăzi prelungește această dată până la 1 ianuarie 2030 pentru a alinia data aplicării tuturor celor trei regulamente, care modifică trei acte legislative ale UE privind substanțele chimice:

Regulamentul CLP , care a fost revizuit în 2024,

Regulamentul privind produsele cosmetice din 2009,

Regulamentul privind produsele fertilizante din 2019.

Amendamentele specifice vizează abordarea problemelor ridicate de părțile interesate, care creează sarcini administrative pentru întreprinderi, în special prin reducerea costurilor de conformitate care decurg din aceste trei acte legislative majore ale UE, asigurând în același timp același nivel de protecție a sănătății umane și a mediului. Având în vedere implicațiile semnificative pentru furnizori și companiile europene, colegislatorii au tratat aceste propuneri cu cea mai mare prioritate , urmărind să ofere companiilor din UE certitudinea juridică necesară cu privire la obligațiile lor.

Colegislatorii au menținut domeniul de aplicare general al propunerii Comisiei în ceea ce privește cele trei acte legislative care urmează să fie modificate, propunând în același timp unele modificări specifice pentru a consolida protecția consumatorilor și siguranța generală în ceea ce privește manipularea substanțelor periculoase.

Modificările aduse regulamentului CLP se referă în principal la cerințele de formatare și la frecvența actualizării informațiilor de etichetare. În ceea ce privește lizibilitatea etichetelor , colegislatorii au convenit să aibă doar criterii generale de lizibilitate în contextul relațiilor între întreprinderi, dar să mențină mai multe garanții în produsele destinate publicului larg, cum ar fi dimensiunile minime ale fonturilor.

Acordul include, de asemenea, derogări specifice de etichetare pentru ambalajele mici, care ar putea fi aplicabile cartușelor de cerneală ale imprimantei, printre altele, prin utilizarea exclusivă a etichetelor digitale pentru recipientele interioare mici , atunci când informații extinse sunt furnizate în format tipărit pe ambalajul exterior.

Un alt element important al regulamentului CLP se referă la perioada de tranziție pentru obligațiile de reetichetare atunci când se constată că una sau mai multe substanțe dintr-un produs sunt mai periculoase decât se credea anterior. Operatorii de pe piață s-au plâns că termenele existente sunt prea scurte, așa că acordul le acordă câteva luni suplimentare pentru actualizările etichetării.

Unul dintre elementele cheie modificate în regulamentul privind produsele cosmetice include perioadele de tranziție pentru eliminarea treptată a substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), în cadrul cărora colegislatorii au convenit asupra unui sistem diferențiat, cu o durată a termenului proporțională cu riscurile subiacente.

În plus, în efortul de a găsi echilibrul potrivit pentru întreprinderile din domeniul cosmeticelor atunci când caută substanțe alternative pentru a înlocui o substanță CMR dintr-un produs, acordul provizoriu invită Comisia să publice orientări privind definițiile și utilizarea acestor substanțe alternative.

În cele din urmă, ca răspuns la preocupările legate de protecția sănătății umane și a mediului, acordul provizoriu menține mandatul Consiliului privind notificarea extinsă a nanomaterialelor din produsele cosmetice, care trebuie trimisă înainte de introducerea pe piață a produsului cosmetic.

Modificările aduse regulamentului privind produsele fertilizante sunt de natură mai tehnică și se referă la ajustarea cerințelor specifice pentru autorizarea materialelor componente care pot fi introduse în îngrășăminte pentru a avea marcaj CE.

Acordul colegislatorilor însărcinează Comisia cu sarcina de a moderniza cerințele de înregistrare a componentelor îngrășămintelor, cum ar fi microorganismele, subprodusele de origine animală, polimerii și alte substanțe sau materiale care sunt dificil de înregistrat de către operatori deoarece nu se încadrează exact într-o categorie de materiale componente (CMC) existentă.

Acordul provizoriu menține, de asemenea, obligația de înregistrare REACH pentru substanțele care fac obiectul clasificării armonizate pentru anumite substanțe deosebit de nocive.

Acordul provizoriu trebuie acum aprobat de Consiliu și de Parlamentul European înainte de a fi supus unei revizuiri juridico-lingvistice în vederea adoptării sale oficiale de către colegislatori în lunile următoare. Colegislatorii vor depune eforturi pentru adoptarea oficială a acestui document omnibus cât mai curând posibil, în cursul anului 2026.