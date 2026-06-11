Insolvențele explodează la nivel mondial. Coface avertizează: Situația companiilor se deteriorează rapid pe fondul conflictelor și al costurilor tot mai mari

Numărul insolvențelor la nivel global este din nou pe un trend ascendent, iar perspectivele pentru mediul de afaceri s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni. Potrivit unei analize Coface, începutul anului 2026 a adus o creștere de 12% a insolvențelor la nivel mondial, în timp ce prognoza pentru întregul an a fost revizuită puternic în sus. Specialiștii avertizează că tensiunile geopolitice, costurile ridicate de finanțare și volatilitatea piețelor energetice pun presiune tot mai mare pe companii.

Mediul economic internațional traversează o nouă perioadă dificilă, marcată de încetinirea activității economice și de amplificarea riscurilor pentru companii.

Conform celui mai recent raport publicat de Coface, insolvențele corporative au crescut cu 12% la începutul anului 2026, semnalând o deteriorare rapidă a climatului de afaceri. Principalul motor al acestei evoluții este America de Nord, unde numărul insolvențelor a avansat cu 22%.

„Climatul economic global se deteriorează într-un ritm accelerat: insolvențele companiilor au crescut cu 12% la începutul anului 2026, impulsionate de America de Nord (+22%). Pe fondul tensiunilor geopolitice și al presiunilor tot mai mari asupra costurilor, Coface prognozează acum o creștere de 6% a insolvențelor la nivel mondial pentru 2026.”

Potrivit companiei specializate în managementul riscului de credit comercial, actuala deteriorare a mediului de afaceri reflectă impactul economic al conflictelor internaționale și al noilor șocuri din piețele energetice.

Coface arată că efectele economice ale conflictului cu Iranul încep să fie vizibile în activitatea companiilor din întreaga lume.

Creșterea costurilor de aprovizionare, volatilitatea accentuată a prețurilor la energie și incertitudinea privind evoluția economiei mondiale afectează deciziile de investiții și planurile de dezvoltare ale firmelor.

„Această tendință este alimentată de recentele tensiuni geopolitice, în special în Orientul Mijlociu, ale căror repercusiuni încep să se manifeste prin creșterea costurilor de aprovizionare, volatilitatea crescută a prețurilor la energie și o incertitudine mai mare care afectează deciziile de investiții.”

Specialiștii consideră că actualul context economic reprezintă unul dintre cele mai dificile din ultimii ani pentru companii, în special pentru cele puternic dependente de finanțare și de lanțurile internaționale de aprovizionare.

În acest context, compania și-a modificat semnificativ estimările privind evoluția insolvențelor.

Dacă la începutul anului se anticipa o creștere mult mai redusă, acum Coface estimează că insolvențele la nivel mondial vor avansa cu aproximativ 6% în 2026.

„Se preconizează acum că insolvențele la nivel global vor crește cu aproximativ 6%, mai mult decât dublul creșterii anticipate la începutul anului.”

Cele mai mari creșteri sunt așteptate în economiile dezvoltate.

Potrivit raportului, insolvențele ar urma să crească cu aproximativ 8% în Statele Unite și Franța, cu 7% în Japonia și cu circa 5% în Germania și Țările de Jos. În Spania, Italia și Regatul Unit sunt estimate creșteri mai moderate, cuprinse între 2% și 3%.

Unul dintre factorii care contribuie la creșterea insolvențelor este costul ridicat al finanțării.

Deși băncile centrale au început treptat să reducă dobânzile, nivelul acestora rămâne semnificativ peste valorile cu care companiile erau obișnuite înaintea ciclului de înăsprire monetară.

Coface avertizează că numeroase firme intră în această perioadă cu niveluri ridicate de îndatorare, ceea ce le face mult mai vulnerabile la schimbările condițiilor de creditare.

„O creștere de doar 25 de puncte de bază a ratelor dobânzilor la împrumuturi ar fi suficientă pentru a accelera din nou cazurile de neplată la nivel global și pentru a aduce creșterea acestora mai aproape de nivelurile observate în 2025.”

Experții subliniază că persistența ratelor ridicate ale dobânzilor reduce capacitatea companiilor de a-și refinanța datoriile și de a absorbi eventuale șocuri suplimentare.

Raportul evidențiază că anumite sectoare economice se confruntă cu riscuri semnificativ mai mari decât restul economiei.

Printre cele mai vulnerabile domenii se numără construcțiile, industria chimică și industria textilă, sectoare afectate simultan de costurile ridicate de producție, accesul mai dificil la finanțare și încetinirea cererii.

În Statele Unite, presiunile se resimt în special în industrie și construcții. În Germania, sectoarele chimic și al construcțiilor continuă să fie afectate de costurile mari ale energiei. În Franța, dificultățile sunt resimțite atât în construcții, cât și în comerțul cu amănuntul, în timp ce în Japonia problemele afectează în special companiile puternic îndatorate.

Potrivit raportului, IMM-urile sunt cele mai vulnerabile în fața acestor evoluții, deoarece au o capacitate mai redusă de a absorbi șocurile economice și fluctuațiile fluxurilor de numerar.

Coface atrage atenția că nivelul actual al măsurilor de sprijin este mult mai redus comparativ cu perioada pandemiei și cu anii care au urmat izbucnirii războiului din Ucr