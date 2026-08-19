Alertă în benzinăriile din România. ANSVSA a dat amenzi de peste 132.000 de lei după sute de controale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) continuă controalele în unitățile din benzinăriile din România care prepară și comercializează produse alimentare. În perioada 27 iulie – 17 august 2026, inspectorii au verificat 214 unități, unde au identificat mai multe nereguli privind prepararea, depozitarea și comercializarea alimentelor.

În urma verificărilor, ANSVSA a aplicat 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 132.400 de lei. De asemenea, inspectorii au emis 22 de avertismente și au dispus suspendarea activității unui operator, prin Ordonanță de Suspendare a Activității (OSA).

Acțiunile de control au urmărit modul în care sunt preparate și comercializate alimentele către consumatorii finali în unitățile aflate în incinta benzinăriilor.

Verificările au vizat și modul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU). Inspectorii au urmărit totodată gestionarea deșeurilor și a resturilor menajere rezultate în urma activităților de preparare și servire a produselor alimentare.

Autoritatea subliniază că unitățile alimentare din benzinării trebuie să respecte aceleași cerințe sanitare ca alte unități de alimentație publică. Prepararea și comercializarea produselor alimentare trebuie să se desfășoare în spații autorizate, cu respectarea regulilor privind organizarea spațiilor de lucru și aplicarea procedurilor sanitar-veterinare.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în faţa acordării aceloraşi exigenţe sanitare ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Respectarea spaţiilor de lucru, funcţionarea în spaţii autorizate şi aplicarea corectă a procedurilor sanitare veterinare sunt esenţiale pentru ca produsele care ajung la clienţi să fie pe deplin sigure”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Printre neconformitățile identificate de inspectorii ANSVSA s-a numărat comercializarea directă către consumatorii finali a produselor alimentare în spații care nu erau aprobate sanitar-veterinar.

Alte probleme au vizat nerespectarea normelor stabilite de ANSVSA privind întreținerea spațiilor destinate prelucrării, depozitării și valorificării produselor alimentare. În unele cazuri, nu erau respectate cerințele referitoare la instalațiile, utilajele și ustensilele utilizate în activitățile de preparare și comercializare a alimentelor.

O altă neconformitate a fost lipsa unui spațiu frigorific special destinat depozitării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU). De asemenea, în unele unități nu erau amenajate suprafețe de lucru dedicate pentru decongelarea alimentelor.

Controalele desfășurate de ANSVSA în unitățile care prepară și comercializează alimente în benzinării continuă la nivel național. Autoritatea atrage atenția asupra necesității respectării regulilor de siguranță alimentară și a cerințelor sanitare-veterinare în toate spațiile în care sunt preparate sau comercializate produse alimentare, inclusiv în benzinării.