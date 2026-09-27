Alertă la Palatul Brukenthal din Avrig după un incident la un eveniment privat. ANSVSA a suspendat activitatea unității și a aplicat o amendă de 30.000 de lei

ANSVSA a suspendat activitatea unității din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig și a aplicat o sancțiune contravențională de 30.000 de lei, în urma unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară colectivă. Verificările au fost declanșate după ce mai multe persoane au prezentat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare în timpul unui eveniment privat organizat la o sală de evenimente din cadrul Palatului Brukenthal.

Incidentul a avut loc în data de 26 septembrie 2026, în municipiul Avrig, județul Sibiu. În urma situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

ANSVSA, prin intermediul inspectorilor DSVSA Sibiu, a demarat verificări de urgență la unitatea implicată pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

La evenimentul privat organizat la Palatul Brukenthal din Avrig participau aproximativ 80 de persoane. Dintre acestea, 30 au avut nevoie de asistență medicală.

Un număr de 20 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Printre acestea s-a aflat și un minor. Alte nouă persoane au refuzat transportul la spital.

În urma incidentului, inspectorii DSVSA Sibiu au început verificări la unitatea în care au fost preparate și servite produsele alimentare consumate în cadrul evenimentului.

Pentru clarificarea circumstanțelor, au fost prelevate probe și au fost dispuse măsurile legale necesare.

„Ca urmare a evenimentului înregistrat în data de 26 septembrie 2026, în municipiul Avrig, judeţul Sibiu, unde a fost activat Planul Roşu de Intervenţie după ce mai multe persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecţii alimentare, ANSVSA, prin intermediul inspectorilor DSVSA Sibiu, informează că au fost demarate verificări de urgenţă la unitatea implicată”, au transmis reprezentanţii ANSVSA.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii sanitari veterinari ai DSVSA Sibiu au constatat mai multe neconformități. Ca urmare, aceștia au emis o Ordonanță de suspendare a activității unității și au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei.

Sancțiunea a fost dispusă pentru deficiențe privind condițiile de igienă, precum și pentru comercializarea și utilizarea unor produse alimentare care nu aveau elemente de identificare.

De asemenea, inspectorii au constatat că spațiile de producție și depozitare nu erau întreținute corespunzător.

„Siguranţa alimentelor şi protejarea sănătăţii consumatorilor reprezintă o prioritate pentru ANSVSA. Inspectorii DSVSA Sibiu acţionează cu maximă operativitate pentru identificarea cauzelor acestui incident, iar măsurile legale vor fi dispuse imediat ce verificările vor fi finalizate”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

ANSVSA precizează că, în această etapă, situația este tratată drept o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Nu a fost stabilită încă o legătură între produsele alimentare consumate în cadrul evenimentului și simptomele prezentate de persoanele afectate.

Stabilirea cauzei și verificarea unei eventuale legături între alimentele consumate și simptomatologia persoanelor afectate urmează să fie realizate după finalizarea investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

Autoritatea subliniază că siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor reprezintă o prioritate. Inspectorii DSVSA Sibiu acționează pentru identificarea cauzelor incidentului, iar măsurile legale necesare urmează să fie dispuse imediat ce verificările vor fi finalizate.