Protest masiv în Spania. Criza locuințelor a scos în stradă mii de oameni. O femeie de 87 de ani a devenit un simbol al protestatarilor după ce a fost evacuată din locuință

Mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Madrid pentru a cere măsuri care să reducă ritmul de creștere a costurilor locuințelor și să ofere o protecție mai bună chiriașilor. Protestul a avut loc după evacuarea forțată a unei femei în vârstă de 87 de ani din apartamentul în care locuise timp de șapte decenii.

Cazul lui Maricarmen Abascal a provocat reacții puternice după ce imaginile în care femeia era scoasă pe o targă din locuința sa din Madrid au devenit publice miercuri. Poliția a forțat intrarea în apartament pentru a pune în aplicare evacuarea.

Incidentul a readus criza locuințelor din Spania în centrul atenției publice, în contextul apropierii alegerilor generale din 2027, potrivit AFP.

Sâmbătă, mii de persoane au ieșit pe străzile Madridului pentru a protesta față de evacuarea lui Maricarmen Abascal, care ocupase apartamentul timp de aproximativ 70 de ani. Protestatarii au cerut autorităților să adopte măsuri pentru protejarea chiriașilor și pentru limitarea creșterii costurilor locuințelor.

Manifestanții au traversat centrul capitalei spaniole, scandând sloganuri și purtând pancarte prin care solicitau măsuri pentru reducerea presiunii asupra celor care locuiesc cu chirie și pentru îngreunarea procedurilor de evacuare.

Numărul participanților a fost estimat diferit. Autoritățile au evaluat prezența la aproximativ 25.000 de persoane, în timp ce organizatorii au susținut că la manifestație au participat 300.000 de oameni.

Pe una dintre pancarte a fost transmis un mesaj prin care oamenii erau avertizați că oricare dintre ei ar putea ajunge într-o situație similară celei prin care a trecut Maricarmen.

„Ai putea fi următoarea Maricarmen”, scria pe unul dintre pancarte.

Femeia de 87 de ani a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania. Cu câteva ore înainte de începerea protestului, ea i-a îndemnat pe spanioli, într-un mesaj video publicat online, să se alăture luptei pentru schimbarea situației.

După încheierea marșului, o tabără a fost instalată spontan în Puerta del Sol, piața centrală din Madrid de unde a pornit demonstrația.

Sindicatul chiriașilor a anunțat într-un comunicat instalarea taberei și a cerut oamenilor să se adune în acest loc. Mesajul transmis de organizație a indicat că presiunea asupra sistemului de închirieri trebuie să conducă fie la schimbarea acestuia, fie la plecarea guvernului.

„Nu mai putem suporta. Fie se prăbușește sistemul de închirieri, fie cade guvernul”, se arată în comunicat.

Protestul a fost astfel extins și după încheierea marșului, prin înființarea taberei în una dintre principalele piețe ale capitalei spaniole.

Maricarmen Abascal a fost internată după evacuare și a primit îngrijiri medicale pentru epuizarea provocată de operațiunea prin care a fost scoasă din locuință.

Din spital, femeia a transmis că experiența prin care a trecut nu ar trebui să se repete în cazul niciunei alte persoane. Ea a considerat că situația sa ar trebui să îi determine pe oameni să reacționeze și să contribuie la modificarea legilor care au permis evacuarea.

Mesajul video a fost publicat de principalul sindicat al chiriașilor din Spania cu doar câteva ore înainte de protestul organizat la Madrid.

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie nu trebuie să i se întâmple niciodată altcuiva. Acest lucru ar trebui să încurajeze oamenii să riposteze și să ajute la schimbarea legilor care au permis evacuarea mea”, a spus Maricarmen Abascal de la spital, unde a fost tratată pentru epuizarea cauzată de evacuare.

Abascal a fost obligată să părăsească apartamentul în care locuise timp de 70 de ani după ce clădirea a fost cumpărată de o companie imobiliară.

Potrivit sindicatului chiriașilor, după achiziționarea clădirii, compania a majorat chiria cu 275%. Valoarea acesteia a ajuns la 2.650 de euro.