Dispozitivele inteligente din casă pot deveni probe în instanță. Ce pot dezvălui aspiratoarele robot, ceasurile și boxele smart

Aspiratoarele robot, ceasurile inteligente, boxele conectate și chiar dispozitivele medicale pot stoca informații care ajung ulterior să fie folosite într-un proces. Datele pot confirma sau contrazice declarațiile unei persoane, dar ridică probleme importante privind viața privată, legalitatea înregistrărilor și fiabilitatea informațiilor colectate.

Un caz din Taiwan arată cât de departe poate ajunge utilizarea datelor produse de aparatele inteligente din locuință.

În septembrie 2023, un bărbat care își suspecta soția că are o relație extraconjugală a găsit o periuță de dinți folosită în casa lor de vacanță. Imaginile din garaj arătau și un bărbat necunoscut care o transportase pe femeie la proprietate.

Trei luni mai târziu, soțul a deschis aplicația aspiratorului robot pentru a vorbi cu ea și, prin camera live a dispozitivului, a surprins o întâlnire intimă. A înregistrat imaginile și le-a folosit ulterior în instanță.

Proba l-a ajutat să obțină echivalentul a aproximativ 16.000 de dolari de la soție și partenerul acesteia pentru încălcarea drepturilor sale matrimoniale. În același timp, însă, Tribunalul Districtual Taoyuan l-a condamnat pe bărbat la cinci luni de închisoare și la o amendă de aproximativ 4.700 de dolari pentru că a înregistrat activități private fără consimțământ.

Cazul scoate în evidență o problemă tot mai importantă. Dispozitivele din locuințe generează permanent informații, uneori fără ca persoanele din apropierea lor să conștientizeze acest lucru, transmite The Independent.

Un aspirator robot modern poate funcționa practic ca o platformă mobilă cu numeroși senzori. Unele modele folosesc camere, microfoane, sisteme laser pentru navigație și funcții de acces video de la distanță.

Modelele conectate la aplicații pot crea hărți detaliate ale locuinței și istoricul operațiunilor de curățare. O parte dintre informații pot ajunge și pe serverele producătorului.

Riscurile nu sunt doar teoretice. În 2022, au apărut imagini provenite de la versiuni de dezvoltare ale aspiratorului iRobot Roomba, printre care și o fotografie cu o femeie aflată la toaletă. Imaginile proveneau din gospodării participante la teste și ajunseseră la o companie care eticheta date pentru antrenarea sistemelor de recunoaștere a obiectelor. Unii angajați le-au distribuit ulterior în grupuri private de pe rețelele sociale.

Datele dispozitivelor inteligente au fost folosite și în cazuri penale din Statele Unite.

În Connecticut, Richard Dabate susținea că un intrus i-a ucis soția, Connie. Datele înregistrate de dispozitivul Fitbit al femeii au contrazis cronologia prezentată de acesta și au contribuit la stabilirea momentului în care femeia a încetat să se mai miște. Dabate a fost condamnat, iar în 2025 Curtea Supremă din Connecticut a menținut condamnarea și a considerat că probele Fitbit aveau suficientă fiabilitate științifică.

În Ohio, informațiile unui stimulator cardiac au fost folosite pentru a verifica relatarea lui Ross Compton despre un incendiu produs în locuința sa. Cazul a ridicat inclusiv problema protecției juridice care ar trebui acordată datelor medicale intime generate de un dispozitiv implantat. Instanța a menținut mandatul de percheziție, considerând că exista o cauză probabilă și că obținerea de la distanță a informațiilor nu constituia o percheziție nerezonabilă.

În Arkansas, procurorii l-au acuzat pe James Bates de crimă după ce un prieten a murit în cada sa cu hidromasaj.

Anchetatorii au solicitat înregistrări de la dispozitivul Amazon Echo din locuință și au analizat inclusiv informațiile unui contor inteligent care indicau consum de apă în timpul nopții.

Amazon s-a opus inițial solicitării datelor, până când Bates și-a dat acordul. În cele din urmă, procurorii nu au putut elimina alte explicații rezonabile pentru probele existente, iar acuzația a fost retrasă.

Cazurile arată că informațiile produse de dispozitivele inteligente nu indică automat vinovăția unei persoane. Ele pot incrimina, pot contribui la exonerare sau pot conduce la interpretări greșite dacă nu sunt analizate în context.

Una dintre marile probleme este consimțământul. În cazul din Taiwan, femeia a susținut că micile lumini ale dispozitivului nu reprezentau un avertisment suficient că era supravegheată.

Problema poate apărea și în cazul musafirilor, copiilor, angajaților casnici sau soților despărțiți. Spre deosebire de o cameră de supraveghere montată vizibil, un aparat care se deplasează prin casă poate înregistra persoane care nu au citit și poate nici nu știu că există politica de confidențialitate a dispozitivului.

Există apoi problema autenticității și a traseului datelor. Instanța trebuie să poată determina ce anume a fost înregistrat, unde au fost păstrate informațiile și dacă acestea au fost modificate.

Simplul fapt că o filmare pare autentică nu rezolvă toate aceste probleme.

Fiabilitatea reprezintă o altă dificultate. Un aspirator robot sau un ceas inteligent a fost proiectat pentru consumatori, nu pentru a produce probe care trebuie să reziste unei examinări în instanță.

Ora înregistrată de aparat, actualizările firmware, perioada de păstrare a informațiilor și modul în care funcționează conturile pot influența interpretarea. Un jurnal de acces poate arăta, de exemplu, ce cont s-a conectat la un dispozitiv, fără să demonstreze automat cine ținea telefonul în acel moment.

Tocmai de aceea, specialiștii în criminalistică digitală au nevoie de metode validate pentru extragerea, autentificarea și interpretarea datelor provenite din noile categorii de dispozitive.

Pe măsură ce locuințele devin mai conectate, problema nu mai privește doar protejarea datelor împotriva hackerilor. Informațiile strânse în fiecare zi de aparatele din casă pot ajunge să documenteze activitățile celor care locuiesc acolo și, în anumite situații, să fie folosite ca probe într-o instanță.