Dispozitivele din casă care pot deveni o poartă pentru atacatori. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra importanței protejării rețelelor utilizate zilnic, atât la locul de muncă, cât și în locuințe.

Instituția precizează că securitatea rețelei nu este o preocupare rezervată exclusiv companiilor mari, deoarece orice dispozitiv conectat la internet poate reprezenta un punct vulnerabil dacă nu este protejat corespunzător.

„Nu trebuie să lucrezi într-o corporație ca să ai o rețea de protejat. Routerul de acasă, dispozitivele conectate la Wi-Fi, camerele smart, televizorul inteligent, toate fac parte dintr-o rețea. Și orice rețea neprotejată este o vulnerabilitate”, transmite DNSC.

Potrivit instituției, securitatea rețelei presupune măsuri prin care infrastructura digitală este protejată împotriva accesului neautorizat. Aceste măsuri sunt necesare atât pentru rețelele complexe ale organizațiilor, cât și pentru conexiunile folosite de utilizatorii obișnuiți acasă.

„Securitatea rețelei reprezintă practica de protejare a infrastructurii de rețea împotriva accesului neautorizat, fie că vorbim despre o organizație cu sute de angajați, fie despre rețeaua ta de acasă”, arată Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

DNSC recomandă utilizatorilor să acorde atenție setărilor routerului și dispozitivelor conectate la rețeaua personală. Una dintre măsurile indicate este schimbarea parolei implicite a routerului, precum și actualizarea periodică a firmware-ului, pentru reducerea riscurilor asociate unor vulnerabilități cunoscute.

Instituția recomandă folosirea unei parole puternice pentru rețeaua Wi-Fi și separarea rețelei destinate oaspeților de cea principală. De asemenea, accesul de la distanță al routerului ar trebui dezactivat atunci când această funcție nu este utilizată.

Printre măsurile transmise de DNSC se numără și monitorizarea dispozitivelor conectate la rețea. Verificarea periodică a acestora poate ajuta la identificarea unor conexiuni necunoscute sau a unor dispozitive care nu ar trebui să aibă acces.

„O rețea securizată nu este un lux, este o necesitate, indiferent dacă ești administrator IT sau utilizator obișnuit.

Protejează-ți rețeaua. Protejează-ți datele. Protejează-ți viața digitală”, mai precizează DNSC.

Instituția mai subliniază că protejarea rețelei contribuie la protejarea informațiilor personale și a activității digitale desfășurate de utilizatori.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă persoanelor care observă tentative de fraudă sau activități suspecte online să transmită informațiile către instituție. Pentru raportări poate fi utilizat formularul pus la dispoziție de DNSC sau poate fi apelat numărul 1911.

„Recomandări:

Schimbă parola implicită a routerului și actualizează-i firmware-ul periodic

Folosește o parolă puternică pentru rețeaua Wi-Fi

Separă rețeaua pentru oaspeți de cea principală

Dezactivează accesul de la distanță dacă nu îl folosești

Monitorizează dispozitivele conectate la rețeaua ta”, mai arată DNSC.

DNSC precizează că lista de site-uri frauduloase identificate prin activitățile de monitorizare este actualizată constant. Extensia de browser pusă la dispoziție de instituție poate bloca automat accesul către aceste site-uri atunci când este activată.

„Blacklist-ul DNSC este actualizat constant cu site-uri frauduloase depistate în activitatea de monitorizare, iar extensia de browser le blochează automat accesul atunci când este activă”, se arată în informarea transmisă de instituție.

DNSC îi încurajează pe cei care întâlnesc tentative de fraudă online sau pagini web suspecte să transmită detalii prin platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor.

„Ați întâlnit o tentativă de fraudă online sau un site care vi s-a părut suspect? Povestiți-ne experiența sau transmiteți-ne detaliile prin platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor. Experiențele voastre ne ajută să identificăm noi metode folosite de atacatori și să îi avertizăm și pe ceilalți”, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Recomandările instituției vizează atât utilizatorii casnici, cât și persoanele responsabile de administrarea unor rețele informatice, prin măsuri de securizare a conexiunilor și de raportare a activităților suspecte.