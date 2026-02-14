WhatsApp rămâne una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din lume, folosită zilnic de miliarde de oameni. Cu toate acestea, recent a fost descoperită o vulnerabilitate de securitate care poate pune în pericol datele personale ale utilizatorilor.

Dacă folosești WhatsApp, este important să iei măsuri rapide pentru a-ți proteja telefonul și informațiile personale.

Cercetătorii de la Project Zero, Google au identificat o problemă legată de descărcarea automată a fișierelor media. Această funcție, activată implicit, salvează instantaneu fotografii, videoclipuri sau documente primite în chat, fără ca utilizatorul să confirme. Atacatorii ar fi putut exploata această funcție prin crearea de grupuri false și trimiterea de invitații către utilizatori neatenți. Acceptarea invitației ducea la descărcarea automată a fișierelor infectate.

Deși numărul exact al persoanelor afectate nu este cunoscut, situația este îngrijorătoare, mai ales că WhatsApp este folosit pe scară largă atât în scop personal, cât și profesional.

Dezactivează descărcarea automată a fișierelor media

Dezactivarea acestei funcții împiedică salvarea automată a fișierelor primite și reduce riscul de infectare.

Pași pentru Android:

Deschide WhatsApp și accesează meniul cu trei puncte → Setări. Selectează Stocare și date → Descărcare automată media. Debifează toate tipurile de fișiere: fotografii, audio, videoclipuri, documente. Confirmă modificarea și asigură-te că apare mesajul „Niciun fișier media”.

Aceeași setare este disponibilă și pe iPhone, în meniul Setări → Date și stocare.

Limitează cine te poate adăuga în grupuri

Multe atacuri se bazează pe includerea victimei în grupuri false. Restricționarea acestui acces crește securitatea contului.

Mergi la Setări → Confidențialitate → Grupuri. Schimbă opțiunea din „Toată lumea” în „Contactele mele” sau „Contactele mele, cu excepția…”. Elimină orice numere necunoscute sau neîncredere.

Pentru conturile WhatsApp Business, experții recomandă ca accesul în grupuri să fie permis doar pentru contacte cunoscute și administratori aprobați.

Actualizează aplicația la ultima versiune

WhatsApp a lansat un update recent care corectează vulnerabilitatea descoperită. Este esențial să ai instalată cea mai recentă versiune a aplicației pentru a preveni atacurile.