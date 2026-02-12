Experții Bitdefender atrag atenția asupra unei noi campanii de tip scam, în care victimele primesc notificări privind o presupusă aprobare a CV-ului. În multe situații, destinatarii nu au aplicat niciodată pentru postul respectiv.

„Uneori, mesajul face referire la o platformă de recrutare, iar alteori, vine din senin, fără ca persoana vizată să fi aplicat vreodată. E-mail-urile includ de regulă afirmaţii conform cărora candidatul se potriveşte perfect postului şi conţin solicitări de confirmare a unui interviu, de rezervare a unui loc sau de continuare a procesului de recrutare.”

Potrivit comunicatului, atacatorii își construiesc mesajele folosind identitatea vizuală și numele unor organizații mari, pentru a câștiga rapid încrederea destinatarilor.

„Mesajele relevă un tipar coerent: atacatorii se dau drept angajatori mari, cu branduri pe care oamenii le recunosc şi în care au deja încredere precum Amazon, Carrefour şi chiar sistemul public de sănătate britanic NHS. Hackerii scriu mesajele în mai multe limbi, precum engleză, spaniolă, italiană, franceză şi sunt adesea ajustate în funcţie de locul în care se află destinatarul.”

Indiferent de limba folosită, structura mesajelor rămâne similară. Specialiștii indică mai multe elemente recurente:

-aprobarea instantanee a candidaturii

-interviu minimal sau inexistent

-butoane precum „Confirmă interviul” sau „Continuă”

solicitarea mutării conversației pe WhatsApp, Telegram sau Microsoft Teams

„E-mailuri tip «recrutare directă»: texte lungi, cu ton procedural şi autoritar, menite să imite un proces real de angajare corporatistă. Candidatul e informat că profilul său a fost deja aprobat şi primeşte instrucţiuni detaliate: să descarce o aplicaţie de mesagerie, să contacteze un «manager de HR» desemnat sau să folosească o platformă externă pentru programarea unui interviu.”

Un alt format utilizat implică mesaje scurte, vizual curate, cu logo-uri ale unor companii cunoscute și butoane de acțiune rapidă.

„E-mailuri de tip «confirmare printr-un singur click»: vizual curate, cu puţine detalii, logo-ul unei companii cunoscute, un text scurt şi butoane proeminente precum «Confirmă interviul». Unele includ chiar «mesaje vocale» pe care destinatarul nu le poate însă asculta.”

Accesarea acestor linkuri poate conduce la:

-furt de date personale (CV-uri, acte de identitate, date de contact)

-colectarea parolelor prin pagini false

-instalarea de malware

-solicitări de plăți pentru „training”, „echipament” sau „taxe de procesare”

Recomandările specialiștilor

Pentru a evita compromiterea datelor, experții în securitate cibernetică recomandă:

– evitarea accesării linkurilor din e-mailuri nesolicitate

– verificarea ofertelor direct pe site-ul oficial al companiei

– analizarea atentă a adreselor și linkurilor primite

– prudență față de cererile de mutare a conversației pe aplicații de mesagerie