Atacurile debutează cu trimiterea de SMS-uri către potențiale victime, profitând de sezonul cumpărăturilor online și de așteptarea coletelor.

„De obicei, infractorii folosesc numele și identitatea vizuală a unor servicii de curierat cunoscute. Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX »”, a transmis DNSC, luni, pe Facebook.

Site-ul accesat prin link este fals și imită o platformă de curierat. DNSC avertizează că utilizatorul este direcționat să se autentifice cu contul personal de WhatsApp, iar dacă procedează, atacatorii pot prelua controlul asupra contului.

„Imediat ce obțin acces la contul de WhatsApp al victimei, infractorii transmit mesaje către cât mai multe contacte, în care solicită un împrumut (prin transfer bancar, cu IBAN furnizat în conversație), sub pretextul că vor returna în aceeași zi suma”, precizează DNSC.

Sumele ajung într-un cont controlat de atacatori, care se dau drept persoana al cărei cont a fost compromis, de regulă un prieten sau o cunoștință a victimei. Dacă apar neconcordanțe între numele titularului de cont și identitatea presupusă, escrocii oferă explicații precum folosirea contului unei alte persoane sau necesitatea redirecționării banilor.