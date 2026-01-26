Atenție la fraudele WhatsApp: DNSC avertizează asupra mesajelor și site-urilor false de curierat
Atacurile debutează cu trimiterea de SMS-uri către potențiale victime, profitând de sezonul cumpărăturilor online și de așteptarea coletelor.
„De obicei, infractorii folosesc numele și identitatea vizuală a unor servicii de curierat cunoscute. Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: «Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX »”, a transmis DNSC, luni, pe Facebook.
Site-ul accesat prin link este fals și imită o platformă de curierat. DNSC avertizează că utilizatorul este direcționat să se autentifice cu contul personal de WhatsApp, iar dacă procedează, atacatorii pot prelua controlul asupra contului.
„Imediat ce obțin acces la contul de WhatsApp al victimei, infractorii transmit mesaje către cât mai multe contacte, în care solicită un împrumut (prin transfer bancar, cu IBAN furnizat în conversație), sub pretextul că vor returna în aceeași zi suma”, precizează DNSC.
Sumele ajung într-un cont controlat de atacatori, care se dau drept persoana al cărei cont a fost compromis, de regulă un prieten sau o cunoștință a victimei. Dacă apar neconcordanțe între numele titularului de cont și identitatea presupusă, escrocii oferă explicații precum folosirea contului unei alte persoane sau necesitatea redirecționării banilor.
DNSC oferă și recomandări de securitate
- Nu accesa link-uri din mesaje suspecte și verifică mereu sursa mesajului
- Atenție la denumirea site-urilor pe care le accesezi! Uneori atacatorii se bazează pe graba și neatenția utilizatorilor. Site-ul de phishing are de obicei o denumire ușor diferită față de site-ul legitim (ex: fancourier[.]lol)
- Atunci când primești un sms de la serviciul de curierat, verifică ca datele să corespundă cu cele furnizate de magazinul online. În acest caz, codul de identificare al coletului (AWB) era unul inexistent
- Evită conectarea la conturi de servicii de mesagerie (WhatsApp) prin link-uri furnizate în mesaje nesolicitate
- Fii atent la posibile indicii ale unei tentative de fraudă, precum titular de cont diferit, solicitare de împrumut cu titlu de urgență, greșeli gramaticale sau exprimare suspectă
- Verifică faptul că cererea de împrumut sau plată este autentică prin contactarea persoanei pe un canal de comunicare separat (apel telefonic, alte aplicații de mesagerie, email, etc)
- Raportează astfel de tentative de fraudă către autorități (Poliția Română, DNSC) și distribuie mesajele de conștientizare mai departe, către rețeaua ta de prieteni și urmăritori
