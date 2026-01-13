Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra unor greșeli frecvente care pun în pericol siguranța utilizatorilor online. Potrivit reprezentanților instituției, multe probleme apar din practici necorespunzătoare sau din accesul limitat la informații esențiale despre securitatea digitală. Utilizatorii folosesc adesea parole slabe sau aceleași parole pe mai multe platforme, ceea ce le face vulnerabile la atacuri. În plus, neactualizarea software-ului și utilizarea rețelelor publice fără protecții adecvate cresc riscul interceptării datelor personale. Reprezentanții DNSC au transmis aceste recomandări luni, pe pagina oficială de Facebook.

Specialiștii subliniază că educația digitală și conștientizarea riscurilor reprezintă cheia protecției online. Ei atrag atenția că înțelegerea amenințărilor cibernetice ajută utilizatorii să ia decizii mai sigure și recomandă prudență constantă, amintind că securitatea în mediul digital începe cu fiecare dintre noi.

”Cu cât înţelegem mai bine pericolele, cu atât putem lua decizii mai sigure în mediul online. Fii vigilent – securitatea cibernetică începe cu fiecare dintre noi!”, mai spun specialiştii.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind o metodă tot mai răspândită de fraudă online. Campania implică mesaje și apeluri care mimează comunicările oficiale ale firmelor de curierat, direcționând utilizatorii către site-uri false pentru a le obține datele personale sau financiare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei escrocherii online care se răspândește rapid în țară. Metoda implică apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri care par să provină de la firme de curierat cunoscute și îi îndeamnă pe utilizatori să acceseze un link pentru a verifica informații despre un presupus colet.

În realitate, linkul conduce către o pagină falsă, creată pentru a colecta date personale sau informații bancare. Victimele sunt adesea solicitare să plătească taxe de livrare fictive sau să introducă detaliile cardului pentru „deblocarea” coletului.

Mesajele frauduloase pot imita cu succes comunicările oficiale, folosind logo-uri, formulări credibile și adrese web foarte asemănătoare celor reale. DNSC subliniază că firmele de curierat nu cer niciodată informații sensibile sau plăți prin linkuri trimise prin SMS sau e-mail.

Autoritățile recomandă să nu se acceseze linkuri suspecte, să se verifice întotdeauna autenticitatea mesajelor, să nu se furnizeze date personale sau bancare și să fie raportate tentativele de fraudă prin canalele oficiale.