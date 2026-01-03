Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) subliniază într-o postare realizată pe Facebook că fiecare utilizator are un rol crucial în întărirea securității cibernetice, deoarece vulnerabilitatea unei persoane poate deveni poarta de intrare pentru atacuri asupra altora.

Pentru a reduce riscurile, specialiștii de la DNSC recomandă mai multe măsuri de securitate: crearea de parole complexe, greu de intuit, cu cel puțin 12 caractere și combinații de litere mari și mici, cifre și simboluri; evitarea reutilizării aceleiași parole pentru mai multe conturi; activarea autentificării în doi pași (2FA) oriunde este posibil; și utilizarea unui manager de parole pentru păstrarea credențialelor în siguranță.

„Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esențiale. Fiecare utilizator are un rol esențial în întărirea securității colective – pentru că vulnerabilitatea unuia poate deveni poarta de intrare pentru compromiterea altora”, a scris DNSC pe Facebook.

De asemenea, specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică evidențiază că o parolă puternică nu reprezintă doar o protecție individuală, ci și un pas esențial pentru construirea unei rețele digitale mai sigure pentru toți utilizatorii.

Implementarea acestor recomandări contribuie la prevenirea accesului neautorizat și la reducerea riscului ca informațiile sensibile să fie compromise. Prin adoptarea unor practici simple, dar eficiente, fiecare utilizator poate sprijini securitatea colectivă a mediului digital.

„Recomandări de securitate: Creează parole complexe, greu de intuit (cel puțin 12 caractere, combinații de litere mari/mici, cifre și simboluri).

Nu reutiliza aceeași parolă pentru mai multe conturi.

Activează autentificarea în doi pași (2FA) oriunde este posibil.

Folosește un manager de parole pentru a păstra credențialele în siguranță. O parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecție individuală — este un pas esențial spre o rețea digitală mai sigură pentru toți”, a conchis DNSC.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Pe lângă parole complexe și autentificare în doi pași, utilizatorii ar trebui să evite distribuirea credențialelor pe e-mail sau mesaje, să actualizeze periodic software-ul și să verifice activitatea conturilor pentru acces neobișnuit. Conștientizarea riscurilor cibernetice și aplicarea recomandărilor DNSC contribuie la protecția datelor personale și a infrastructurilor digitale critice.