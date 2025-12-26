Informația a început să circule online și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate, inclusiv HD Blog.

Publicația notează că „noutatea a apărut ca urmare a unei actualizări a centrului de asistență Google, vizibilă momentan doar în limba hindi”.

Această alegere neobișnuită a atras atenția utilizatorilor mai atenți și a comunităților online, unde pagina a fost semnalată pentru prima dată.

Deși nu există comunicări oficiale în engleză sau în alte limbi, conținutul paginii este foarte detaliat și lasă puține îndoieli privind intenția companiei.

Introducerea opțiunii de a schimba adresa de email reprezintă o modificare importantă pentru Gmail. Până acum, utilizatorii care doreau o altă adresă trebuiau să creeze un cont complet nou, cu toate inconvenientele asociate.

În cazul unei confirmări oficiale, această funcție ar putea transforma experiența utilizatorilor Gmail, aliniind serviciul la standardele deja existente la alți furnizori de email.

Un pachet software care părea legitim pentru WhatsApp Web a fost descărcat de zeci de mii de utilizatori, permițând acces complet la mesaje, fișiere, contacte și parole, fără ca victimele să sesizeze ceva neobișnuit. Experții în securitate avertizează că acest cod malițios este activ de mai multe luni. Pachetul a fost identificat pe platforma Node Package Manager (npm), utilizată pe scară largă de dezvoltatorii JavaScript pentru distribuirea bibliotecilor software. Deși este prezentat ca o bibliotecă oficială pentru WhatsApp Web API, în realitate ascunde funcții de spionaj, potrivit El Economista.

Codul este o bifurcație a proiectului WhiskeySockets Baileys, folosit în mod obișnuit pentru crearea de boți și automatizări pentru WhatsApp Web. Publicat sub numele „lotusbail”, pachetul a fost descoperit de compania de securitate Koi Security și oferă capabilități care depășesc cu mult funcțiile declarate, incluzând mecanisme ascunse de monitorizare și acces neautorizat.

Pe lângă funcțiile de automatizare declarate, pachetul permite sustragerea tokenurilor de autentificare și a cheilor de sesiune WhatsApp. De asemenea, acesta poate intercepta mesajele trimise și primite, oferind acces complet la conversații și la conținutul multimedia, inclusiv fotografii, mesaje audio și videoclipuri.

Vezi mai multe despre subiect!