Iranul insistă asupra unei soluții diplomatice după ce Donald Trump a respins planul de pace. Teheranul așteaptă răspunsul oficial al SUA

Iranul a insistat duminică asupra faptului că doar diplomația poate soluționa conflictul cu Statele Unite și Israel, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a respins propunerea iraniană privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea luptelor.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a transmis că poziția Teheranului este clară, iar orice demers pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de Iran. Potrivit acestuia, o soluție negociată este singura cale pentru depășirea impasului.

Iranul a prezentat săptămâna trecută, la Adunarea Generală a ONU de la New York, o propunere de pace care a fost transmisă Statelor Unite prin intermediul mediatorilor din Qatar.

Donald Trump a declarat sâmbătă că a respins planul și a susținut că presiunea asupra Iranului stă la baza demersului Teheranului de a ajunge la un acord privind importanta cale navigabilă.

În pofida declarațiilor publice ale președintelui american, mediatorii implicați în negocierile dintre Iran și Statele Unite nu au transmis oficial Teheranului respingerea propunerii, potrivit lui Araqchi.

Ministrul iranian de Externe a precizat că Teheranul așteaptă ca mediatorii să transmită poziția definitivă a Statelor Unite, urmând ca Iranul să ia o decizie în funcție de aceasta.

Anterior, Donald Trump a subliniat faptul că oferta Teheranului nu este acceptabilă, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor noi negocieri între cele două părți.

„Vor să ajungă la un acord și cred că este în regulă. Și eu aș vrea să ajung la un acord. Dar acel acord nu ar fi acceptabil”, le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor înainte de a pleca de la Casa Albă.

Statele Unite au impus o blocadă economică asupra Iranului pentru a exercita presiuni asupra Teheranului în vederea opririi atacurilor iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile au redus drastic transportul maritim prin zonă, în condițiile în care Donald Trump susține în mod repetat că Statele Unite controlează calea navigabilă.

Wall Street Journal a relatat pentru prima dată că Donald Trump ar fi respins propunerea iraniană, citând oficiali americani care nu au fost identificați.

Potrivit informațiilor relatate de publicație, Trump era în privat sceptic că Iranul va îndeplini cerințele sale și le-ar fi transmis colaboratorilor că o reluare a campaniei de bombardamente împotriva Iranului este probabilă după alegerile intermediare din Statele Unite, programate în noiembrie.

Anterior, un oficial american declarase că discuțiile cu Iranul purtate prin intermediari sunt pozitive și constructive.

În paralel cu negocierile cu Statele Unite, oficialii iranieni au purtat discuții și cu Arabia Saudită, rivalul regional al Teheranului, în legătură cu Strâmtoarea Ormuz.

Demersul evidențiază miza ridicată a conflictului care durează de șapte luni și care a perturbat fluxurile de petrol printr-o rută comercială esențială. Situația a avut, de asemenea, efecte asupra economiei globale.

Araqchi a prezentat vineri, la Organizația Națiunilor Unite, detaliile propunerii iraniene. Potrivit planului, acceptarea de către Statele Unite ar declanșa o perioadă de șapte zile la finalul căreia Strâmtoarea Ormuz urma să fie redeschisă, concomitent cu o pauză în luptele din regiune.

Ministrul iranian de Externe a indicat că, dacă Statele Unite ar demonstra că sunt dispuse să ajungă la un acord și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, toate elementele necesare pentru aplicarea planului erau pregătite.

În cazul acceptării propunerii de către Washington, părțile aflate în conflict ar putea începe negocieri mai ample pe subiecte asupra cărora ar ajunge la un acord reciproc.

Printre subiectele care ar putea fi discutate în cadrul unor negocieri mai ample se află și programul nuclear al Iranului. Donald Trump a afirmat că Teheranul nu trebuie să ajungă niciodată în posesia unei arme nucleare.

În același timp, un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul nu va face compromisuri în privința programului său nuclear, chiar dacă Statele Unite ar accepta propunerea de pace.

Potrivit oficialului, Iranul nu va face concesii privind drepturile sale, inclusiv în ceea ce privește îmbogățirea uraniului sau scoaterea din țară a uraniului îmbogățit la niveluri ridicate.