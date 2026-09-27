Report de peste 1,91 milioane de euro la Loto 6/49. Ce sume sunt puse în joc la extragerea de duminică

Loteria Română anunță noi extrageri pentru duminică, 27 septembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49 se află în joc un report de peste 10,12 milioane de lei, echivalentul a peste 1,91 milioane de euro.

La categoria I a jocului Joker, suma pusă în joc depășește 7,91 milioane de lei, respectiv peste 1,49 milioane de euro.

Noile extrageri au loc după cele organizate joi, 24 septembrie, când Loteria Română a acordat peste 21.200 de câștiguri. Valoarea totală a acestora a depășit 1,66 milioane de lei.

La Noroc se află în joc un report cumulat de peste 5,23 milioane de lei, echivalentul a peste 991.400 de euro.

La Joker, pe lângă reportul de la categoria I, sunt în joc și alte sume importante. La categoria a II-a, reportul depășește 178.600 de lei, în timp ce la categoria a III-a suma reportată este de peste 51.900 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 68.600 de lei.

La jocul Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 1,81 milioane de lei, adică mai mult de 344.100 de euro.

La Super Noroc se află în joc un report cumulat de aproximativ 450.700 de lei, echivalentul a circa 85.400 de euro.

Astfel, extragerile de duminică, 27 septembrie, pun în joc reporturi la toate cele șase jocuri programate de Loteria Română.

La extragerea Loto 5/40 organizată joi, 24 septembrie, a fost câștigat premiul de categoria a II-a.

Valoarea premiului a fost de 176.916 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, în sectorul 4.

Loteria Română a anunțat că, la extragerile de joi, au fost acordate în total peste 21.200 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste 1,66 milioane de lei.

Loteria Română este compania de stat care organizează jocurile de loterie autorizate, printre care Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Instituția gestionează extragerile, validează câștigurile și plătește premiile aferente biletelor câștigătoare.

Activitatea Loteriei Române se desfășoară printr-o rețea de agenții și prin alte canale de vânzare autorizate. O parte dintre jocurile sale presupun reporturi, adică sume care nu au fost câștigate la extragerile anterioare și care sunt transferate pentru extragerile următoare, majorând valoarea premiilor disponibile.