Fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu a câștigat un nou proces. Instanța analizează cererea privind decontarea integrală a unui medicament costisitor
SURSA FOTO: euronews.com - Nicolae Ceaușescu
Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al fostului dictator al României, Nicolae Ceaușescu, și al soției sale, Elena, a obținut în instanță decontarea integrală a unui alt medicament inovator de care are nevoie pentru tratament. Este vorba despre Keytruda (pembrolizumab), un medicament de imunoterapie utilizat în tratamentul mai multor tipuri de cancere.
Valentin Ceaușescu obține în instanță decontarea integrală a unui alt medicament costisitor
Deși la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român Valentin Ceaușescu a fost ales membru supleant al Comitetului Central, acesta a dus o viață personală și publică discretă și nu s-a implicat în politică. Valentin Ceaușescu a fost mai preocupat de fotbal, sprijinind puternic echipa Steaua București și stopând imixtiunile Securității în viața echipei militare.
După arestarea părinților săi, Nicolae și Elena Ceaușescu, la 22 decembrie 1989, Valentin a părăsit Capitala și s-a ascuns la un prieten. La 25 decembrie 1989, chiar în ziua în care părinții săi au fost executați, a fost arestat și acuzat formal de subminarea economiei naționale. Ulterior, a fost ținut în detenție până în august 1990, când a fost pus în libertate.
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor pentru tratamentul costisitor
Valentin Ceaușescu a fost diagnosticat în urmă cu aproximativ 15 ani cu o boală gravă. Unicul copil în viață al cuplului Ceaușescu a apelat recent la sprijinul autorităților, susținând că nu dispune de banii necesari pentru tratamentul costisitor cu medicamente de imunoterapie.
Potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, o singură injecție ar costa puțin peste 7.500 de lei, iar un astfel de tratament ar fi foarte costisitor pentru posibilitățile sale materiale.
Boala de care suferise în urmă cu mai mulți ani a recidivat la finalul anului 2024. Valentin Ceaușescu a aflat acest lucru după ce a fost internat la Spitalul de Urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.
Ulterior, Valentin Ceaușescu a cerut ajutorul Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului. Răspunsul primit din partea celor trei instituții nu a fost unul pozitiv.
Primul proces pentru medicamentul Nivolumab
În aceste condiții, la 17 februarie 2026, Valentin Ceaușescu a dat în judecată Ministerul Sănătății, CNAS și Agenția Națională a Medicamentului.
El a solicitat unui complet de judecată de la Curtea de Apel București ca, pe calea ordonanței președințiale, să i se asigure medicamentul de care avea nevoie.
O săptămână mai târziu, la 24 februarie, judecătorii au pronunțat o soluție favorabilă. Instanța i-a obligat pe pârâți să îi asigure lui Valentin Ceaușescu medicamentul Nivolumab, cu denumirea comercială Opdivo, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuție personală.
Decizia era executorie, chiar dacă pârâții au atacat-o cu recurs la instanța supremă. Primul termen de judecată în acest recurs a fost stabilit pentru 10 decembrie 2026.
Valentin Ceaușescu a solicitat într-un alt proces decontarea integrală a unui alt medicament inovator
Într-un alt proces, demarat recent, Valentin Ceaușescu a solicitat decontarea integrală a unui alt medicament inovator, Keytruda, cu substanța activă pembrolizumab.
Keytruda este un medicament de imunoterapie utilizat în tratamentul mai multor tipuri de cancere. Acesta ajută propriul sistem imunitar să recunoască și să distrugă celulele tumorale.
Cererea de ordonanță președințială în acest al doilea dosar a fost formulată la 10 septembrie 2026. Prima soluție a fost pronunțată de judecătorii Curții de Apel București în această săptămână.
Soluția pe scurt:
„Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive, lipsei de interes şi inadmisibilităţii, invocate de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Agentia Nationala a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, ca neîntemeiate. Admite ordonanţa preşedinţială. Obligă pârâţii să asigure reclamantului Ceauşesu Valentin, fără somaţie şi fără trecerea unui termen, pe bază de prescripţie medicală, în regim de compensare 100%, fără contribuţie personală, medicamentul PEMBROLIZUMAB (denumire comercială KEYTRUDA) în asociere cu ENFORTUMAB (denumiră comercială PADCEV) până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 5787/2/2026. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocierea grefei, astăzi 21.09.2026.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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