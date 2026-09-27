România și Bavaria își consolidează relațiile economice. Peste 20 de companii românești au mers la München pentru noi oportunități de colaborare

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a mers la München alături de o delegație formată din peste 20 de companii românești, unde a avut discuții cu oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri din Bavaria. Întâlnirile au vizat investițiile, industria, apărarea și inovarea, precum și identificarea unor oportunități concrete de colaborare între companiile din România și cele din Bavaria.

Darău a transmis că vizita la München a avut ca obiectiv continuarea dialogului și colaborării dintre România și Bavaria, cu accent pe dezvoltarea relațiilor economice.

Ministrul interimar al Economiei s-a întâlnit cu Hubert Aiwanger, ministrul Economiei al Bavariei, pentru discuții privind dezvoltarea cooperării economice dintre cele două părți.

În cadrul întâlnirii au fost abordate concret dezvoltarea relației economice dintre România și Bavaria, cu accent pe industrie și apărare, transferul de tehnologie și know-how, precum și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene.

Companiile românești care au făcut parte din delegație au purtat, la rândul lor, discuții cu potențiali parteneri bavarezi. Scopul acestor întâlniri a fost identificarea unor oportunități concrete de colaborare și a unor proiecte comune.

„Bunăstarea vine din investiții și cooperare: la München, alături de o delegație de peste 20 de companii românești, am continuat dialogul și colaborarea dintre România și Bavaria.

Am avut o întâlnire bilaterală cu Hubert Aiwanger, ministrul Economiei al Bavariei, în care am discutat concret despre dezvoltarea relației noastre economice – cu accent pe industrie și apărare, transfer de tehnologie și know-how, integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene. Companiile românești din delegație au avut, la rândul lor, întâlniri cu parteneri bavarezi, pentru a identifica oportunități concrete de colaborare și proiecte comune. Agenda a inclus și întâlniri cu Bayern Innovativ, BayStartUP și Wirtschaftsbeirat Bayern. Am discutat despre modele de bună practică în dezvoltarea ecosistemelor de inovare și de startup-uri. Am învățat despre cum pot lucra mai eficient împreună statul, mediul privat și universitățile”, a scris acesta pe Facebook.

Programul delegației românești a inclus întâlniri cu Bayern Innovativ, BayStartUP și Wirtschaftsbeirat Bayern. În cadrul acestora au fost abordate modele de dezvoltare a ecosistemelor de inovare și startup-uri.

Irineu Darău consideră că experiența Bavariei poate oferi României exemple pentru o colaborare mai eficientă între stat, companii și universități.

Potrivit ministrului interimar, aceste modele au fost construite în timp și pot fi valorificate de România pentru o conectare mai bună între companii, cercetare și capital. De asemenea, experiența bavareză poate contribui la facilitarea participării firmelor românești la proiecte europene, consorții și lanțuri de valoare.

Vizita la München reprezintă, în opinia lui Darău, un nou pas pentru consolidarea cooperării dintre România și Bavaria, inclusiv în domeniile tehnologiei și inovării.

„Sunt modele construite în timp, de la care România poate învăța pentru a conecta mai bine companiile, cercetarea și capitalul și pentru a facilita participarea firmelor românești la proiecte europene, consorții și lanțuri de valoare. Această ocazie a fost încă un pas important în dezvoltarea unei cooperări mai strânse România–Bavaria, inclusiv în zona de inovare și tehnologie. Mulțumesc AHK România pentru organizarea delegației și pentru rolul pe care îl are în construirea acestor punți între mediile de afaceri din România, Germania și Bavaria. Le mulțumesc, de asemenea, doamnei consul general și colegilor de la Consulatul General al României la München pentru acompaniere și pentru sprijinul în organizarea întâlnirilor cu actorii bavarezi din zona de inovare și antreprenoriat. Diplomația economică înseamnă proactivitate și dialog intens cu partenerii noștri, care să ducă la oportunități concrete pentru companiile românești”, a conchis el.

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