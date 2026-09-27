România trebuie să investească mai mult în inovația medicală. Alexandru Rogobete: Înseamnă o șansă în plus la viață pentru unii pacienți

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete susține că inovația în domeniul medical nu reprezintă un lux și poate însemna, pentru unii pacienți, o șansă suplimentară la viață. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a prezentat una dintre deciziile luate în perioada în care a ocupat funcția de ministru, referitoare la accesul pacienților cu fibroză chistică la o terapie inovativă care acționează asupra cauzei bolii.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, în perioada mandatului său a fost extins accesul la una dintre cele mai inovative terapii destinate pacienților cu fibroză chistică. Tratamentul acționează asupra cauzei bolii, iar modificările adoptate au vizat atât extinderea indicației, cât și decontarea terapiei.

Înainte de modificarea regulilor, în România, accesul la această terapie pentru pacienții cu vârsta de 2 ani și peste era condiționat de prezența a cel puțin unei mutații.

Fostul ministru scrie pe Facebook că această condiție a fost modificată în timpul mandatului său. Indicația și decontarea au fost extinse astfel încât tratamentul să poată fi administrat pacienților într-un mod mai flexibil, în funcție de nevoile reale ale acestora.

Practic, accesul a fost extins de la o eligibilitate limitată la o categorie genetică mult mai largă de pacienți. Printre beneficiarii acestei schimbări se află și persoane cu mutații rare care, anterior, nu îndeplineau criteriul de acces prevăzut în protocolul românesc.

Rogobete consideră că această schimbare evidențiază rolul inovației medicale în tratarea unor boli grave. În cazul terapiilor modulatoare, accentul nu este pus doar pe tratarea simptomelor, ci pe intervenția asupra mecanismului bolii.

„INOVAȚIA ÎN SĂNĂTATE NU ESTE UN LUX. PENTRU UNII PACIENȚI, ÎNSEAMNĂ O ȘANSĂ ÎN PLUS LA VIAȚĂ. Când am fost ministru al Sănătății, una dintre deciziile importante pe care le-am luat pentru pacienții cu fibroză chistică a fost extinderea accesului la una dintre cele mai inovative terapii care acționează asupra cauzei bolii. Până atunci, în România, accesul la această terapie pentru pacienții cu vârsta de 2 ani și peste era condiționat de prezența a cel puțin unei mutații. Am schimbat acest lucru și în mandatul meu, am extins indicația și decontarea astfel încât tratamentul să poată fi administrat pacienților mult mai flexibil, în funcție de nevoile reale.

Practic, am trecut de la o eligibilitate limitată la acces pentru o categorie genetică mult mai largă de pacienți, inclusiv persoane cu mutații rare care anterior nu îndeplineau criteriul de acces din protocolul românesc”, a scris el pe Facebook.

Fostul ministru al Sănătății susține că reforma în sănătate presupune transformarea progresului științific în acces real pentru pacienți.

În acest context, Alexandru Rogobete consideră că România trebuie să investească mai mult în inovație, cercetare clinică și accesul rapid la terapii inovative.

Potrivit acestuia, beneficiile inovației medicale depășesc sfera tratamentului și a sistemului de sănătate. Dezvoltarea acestui domeniu este legată și de cercetare, studii clinice, crearea unor locuri de muncă înalt calificate, atragerea de investiții private și dezvoltarea industriei farmaceutice.

Totodată, investițiile în terapii și tehnologii inovative pot contribui, în viziunea sa, la dezvoltarea unui ecosistem medical mai performant și mai competitiv.

„Iar aici se vede adevărata forță a inovației medicale. Nu mai vorbim doar despre tratamentul simptomelor. Vorbim despre terapii modulatoare care intervin asupra mecanismului bolii. Pentru mine, asta înseamnă reformă în sănătate: să transformi progresul științific în acces real pentru pacient. România trebuie să investească mai mult în inovație, cercetare clinică și acces rapid la terapii inovative. Inovația medicală nu înseamnă doar sănătate. Înseamnă cercetare, studii clinice, locuri de muncă înalt calificate, investiții private, dezvoltarea industriei farmaceutice și un ecosistem medical mai performant și mai competitiv. Investiția în inovație este, în același timp, o investiție în pacienți și o investiție în economia României”, a conchis Alexandru Rogobete.

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