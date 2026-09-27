AUR pune sub semnul întrebării programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: Întârzierile continuă să afecteze planurile de retehnologizare şi investiţii ale companiilor

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) critică Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținând că acesta nu oferă suficiente soluții pentru problemele care blochează accesul la fondurile europene. Formațiunea indică întârzierile, birocrația și dificultățile administrative întâmpinate de beneficiari drept principalele probleme care necesită soluții concrete.

Potrivit unui comunicat AUR, programul prezentat de Siegfried Mureșan include referiri la finanțări și strategii, însă, în opinia formațiunii, nu stabilește mecanisme concrete prin care fondurile europene să ajungă mai rapid la antreprenori, investiții și comunitățile locale.

Comisia AUR pentru Investiții și Programe de Finanțare critică diferența pe care o identifică între obiectivele prezentate în Programul Mureșan și problemele întâlnite în accesarea efectivă a finanțărilor.

Formațiunea atrage atenția că, în a doua jumătate a exercițiului financiar european, întârzierile în lansarea ghidurilor și deschiderea liniilor de finanțare continuă să afecteze planurile companiilor privind retehnologizarea și investițiile.

În acest context, AUR susține că un program de guvernare trebuie să precizeze nu doar obiectivele urmărite, ci și modul în care vor fi eliminate blocajele, termenele în care acest lucru ar urma să se întâmple și mecanismele prin care accesul la finanțare poate fi simplificat.

Formațiunea propune o serie de măsuri pentru deblocarea finanțărilor europene, printre care un calendar predictibil al apelurilor, eliminarea amânărilor repetate, criterii adaptate realității economice din România și simplificarea procedurilor.

„Comisia AUR pentru Investiţii şi Programe de Finanţare critică diferenţa dintre obiectivele prezentate în Programul Mureşan şi problemele întâlnite în accesarea efectivă a finanţărilor. În a doua jumătate a exerciţiului financiar european, întârzierile în lansarea ghidurilor şi deschiderea liniilor de finanţare continuă să afecteze planurile de retehnologizare şi investiţii ale companiilor. În aceste condiţii, un program de guvernare trebuie să precizeze nu doar ce îşi propune, ci şi cum elimină blocajele, în ce termene şi prin ce mecanisme simplifică accesul la finanţare”, a transmis AUR într-un comunicat.

Prima măsură propusă de AUR este crearea unui calendar predictibil al apelurilor. Formațiunea dorește eliminarea amânărilor repetate în lansarea ghidurilor și deschiderea liniilor de finanțare.

Potrivit AUR, aceste întârzieri blochează planurile companiilor privind retehnologizarea și investițiile.

O altă propunere vizează negocierea în interes național. AUR susține că va impune criterii de finanțare flexibile și adaptate realității economice din România. Formațiunea menționează în acest context necesitatea evitării unor niveluri de cofinanțare pe care le consideră excesive și a unor condiții tehnice pe care le consideră imposibil de îndeplinit de antreprenorii români.

AUR propune și o digitalizare integrală simplificată a procesului de accesare a finanțărilor. Formațiunea dorește înlocuirea solicitării unor documente pe care le consideră inutile cu o procedură operațională mai eficientă, astfel încât să fie reduse termenele de evaluare și contractare.

O altă măsură este reprezentată de introducerea unei garanții privind respectarea unui calendar fix. AUR propune sancțiuni administrative directe pentru conducerile autorităților de management care întârzie lansarea apelurilor cu mai mult de 30 de zile față de calendarul asumat.

Formațiunea propune și o redirecționare a banilor către producție și procesare. În acest sens, AUR susține redefinirea priorităților de finanțare, astfel încât resursele europene să fie orientate cu precădere către independența energetică și alimentară.

Printre domeniile indicate se află unitățile de procesare a materiilor prime agricole în România și capacitățile locale de producție.

AUR propune, de asemenea, asigurarea cofinanțării pentru comunitățile locale. În acest scop, formațiunea susține înființarea unui Fond Național de Garantare a Proiectelor Comunitare.

Potrivit propunerii, fondul ar urma să sprijine primăriile din mediul rural și asociațiile de producători locali care nu dispun de fonduri proprii pentru acoperirea cofinanțării obligatorii.

În opinia liderilor AUR, prioritatea trebuie să fie deblocarea finanțărilor europene și transformarea acestora în investiții, producție și dezvoltare pentru economia românească.

Critica formațiunii vine în contextul prezentării Programului de guvernare de către premierul desemnat Siegfried Mureșan, AUR susținând că documentul trebuie să includă mecanisme concrete pentru eliminarea întârzierilor și simplificarea accesului beneficiarilor la fondurile europene.