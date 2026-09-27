Spania vrea să găzduiască faza finală a Ligii Națiunilor din 2027. Ce stadioane au fost propuse pentru semifinale și finală

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a solicitat UEFA ca Spania să găzduiască faza finală a Ligii Națiunilor din 2027. Candidatura vizează organizarea semifinalelor și finalei competiției, programate în perioada 9-13 iunie 2027, pe stadionul Jose Zorrilla din Valladolid și pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Cele două semifinale și finala, care urmează să fie disputată pe stadionul lui Real Madrid, vor avea loc după sferturile de finală ale competiției. Acestea sunt programate în perioada 25-30 martie și se vor disputa în manșă tur-retur între cele mai bune opt echipe din Liga A a Ligii Națiunilor.

Liga A este formată din patru grupe de câte patru echipe, printre formațiile participante aflându-se Spania, Anglia, Franța și Germania, potrivit informațiilot publicate de EFE.

Președintele Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Louzan, a dezvăluit demersul înaintat către UEFA în declarațiile oferite presei după partida dintre Spania și Anglia disputată pe stadionul Wembley.

Spania, campioana mondială, a câștigat meciul cu scorul de 3-2. După partidă, Louzan a explicat că federația consideră că Spania ar trebui să își mențină candidatura pentru organizarea finalei Ligii Națiunilor și că partida decisivă ar trebui să se dispute în Spania, pe un stadion de capacitate mare.

„Spania nu ar trebui să renunţe la găzduirea finalei acestei competiţii şi ar trebui să se joace în Spania, pe un stadion mare”, a explicat Louzan.

Planul RFEF prevede ca cele două semifinale să fie găzduite de stadionul Jose Zorrilla din Valladolid, în timp ce finala ar urma să se dispute pe Santiago Bernabeu din Madrid.

Stadionul Jose Zorrilla are o capacitate de aproximativ 27.600 de spectatori. Potrivit președintelui RFEF, alegerea arenei din Valladolid este legată de proximitatea acesteia față de Madrid.

Valladolid se află la aproximativ 190 de kilometri de capitala Spaniei, iar această distanță este unul dintre argumentele luate în calcul pentru organizarea semifinalelor pe Jose Zorrilla.

Rafael Louzan a precizat, de asemenea, că Federația Spaniolă de Fotbal lucrează deja cu Real Madrid și Valladolid pentru a asigura succesul candidaturii Spaniei pentru găzduirea fazei finale a Ligii Națiunilor.

Demersul RFEF pentru organizarea meciurilor decisive din Liga Națiunilor face parte dintr-o strategie mai amplă a federației privind găzduirea unor partide importante pe teritoriul Spaniei.

Dorința de a găzdui semifinalele și finala Ligii Națiunilor din 2027 merge în paralel cu hotărârea Federației Spaniole de Fotbal ca finala Cupei Mondiale din 2030 să se dispute în Spania și nu în Maroc.

Spania, Portugalia și Maroc sunt țările co-gazde ale Cupei Mondiale din 2030. În cazul finalei turneului mondial, decizia privind locul disputării îi aparține FIFA. Selecția pentru stadionul și țara care vor găzdui finala Cupei Mondiale din 2030 urmează să fie oficializată de FIFA în lunile următoare.