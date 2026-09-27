Pedro Sanchez a reacționat după protestele cauzate de criza locuințelor: Guvernul lucrează pentru a prezenta decretul marţea viitoare

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat că guvernul său lucrează pentru prezentarea, la următoarea ședință de cabinet, programată marți, a unui decret-lege regal destinat protejării chiriașilor. Anunțul vine după evacuarea din locuință a unei femei în vârstă de 80 de ani, Maricarmen Abascal, care a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania.

Pedro Sanchez i-a transmis duminică lui Maricarmen Abascal că guvernul ar lucra neobosit pentru a prezenta marți proiectul legislativ privind locuințele. Premierul spaniol a făcut declarațiile în cadrul unui miting organizat de Partidul Socialist în perspectiva viitoarelor alegeri municipale și regionale din 2027, conform AFP.

Sanchez a explicat că Maricarmen Abascal a publicat sâmbătă un videoclip prin care a cerut guvernului spaniol și, în special, premierului să prezinte marți un decret-lege regal. Scopul acestuia ar fi începerea unor măsuri pentru atenuarea situației de urgență din domeniul locuințelor, care afectează numeroase grupuri vulnerabile, inclusiv persoanele în vârstă, dar și milioane de spanioli confruntați cu criza locuințelor.

„Ieri, Maricarmen a realizat un video şi a cerut guvernului spaniol, şi în special mie, să prezentăm marţea viitoare un decret-lege regal pentru a începe să atenuăm situaţia de urgenţă în domeniul locuinţelor cu care se confruntă multe grupuri vulnerabile, persoanele în vârstă, dar şi milioane şi milioane de spanioli care suferă, de asemenea, din cauza crizei locuinţelor”, a declarat prim-ministrul la un miting organizat de Partidul Socialist în perspectiva viitoarelor alegeri municipale şi regionale din 2027.

Premierul i-a transmis femeii că Executivul face eforturi pentru prezentarea decretului-lege regal privind locuințele la următoarea ședință de cabinet. În același timp, Sanchez a cerut grupurilor parlamentare să depună un ultim efort pentru ca măsurile să poată fi aprobate de Parlamentul național.

„Maricarmen, am un mesaj pentru tine. Guvernul lucrează neobosit pentru a prezenta decretul-lege regal privind locuinţele marţea viitoare. Şi le cer grupurilor parlamentare să depună un ultim efort pentru a asigura aprobarea acestuia de către Parlamentul naţional”, a continuat el.

Imaginile evacuării lui Maricarmen Abascal din locuința sa, difuzate miercuri, au provocat un val de reacții în Spania și au readus în centrul atenției criza locuințelor. Situația are loc în contextul apropierii alegerilor generale, programate, de asemenea, pentru 2027.

Începând de sâmbătă seara, câteva sute de protestatari și activiști ocupă o parte din vasta piață situată în centrul turistic aglomerat al Madridului. Manifestanții denunță evacuarea femeii și cer, în termeni mai largi, drepturi mai mari pentru chiriași.

Protestele au loc în contextul în care guvernul socialist condus de Pedro Sanchez pregătește o serie de măsuri care urmează să fie aprobate la următoarea ședință de cabinet. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de „Decretul Maricarmen”.

Printre măsurile pregătite de guvern se numără reînnoirea automată a contractelor de închiriere și introducerea unor restricții mai stricte în ceea ce privește evacuările.

Adoptarea lor de către Parlament rămâne însă incertă. Guvernul condus de Pedro Sanchez nu deține majoritatea parlamentară necesară pentru a garanta aprobarea proiectului.

Un proiect de lege similar a fost respins la începutul acestui an, ceea ce adaugă incertitudine în privința parcursului parlamentar al noilor măsuri.