Radu Georgescu trage un semnal de alarmă. România a fost lovită de scăderi puternice în mai multe sectoare: Este cea mai mare scădere de la pandemie

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra evoluției economiei României, după publicarea mai multor indicatori pe care îi consideră îngrijorători. Acesta susține că nu a mai întâlnit, în cei 20 de ani în care a urmărit rapoarte macroeconomice, indicatori economici atât de slabi precum cei publicați în această perioadă.

Radu Georgescu spune că își rezervă în fiecare sâmbătă aproximativ două ore pentru a citi rapoarte macroeconomice și urmărește acest tip de date de două decenii. În opinia sa, cifrele publicate în această săptămână indică o deteriorare semnificativă a mai multor componente ale economiei românești.

Potrivit datelor prezentate de economist pe Facebook, producția industrială a scăzut în luna iulie cu 6,1% comparativ cu aceeași lună din 2025. Georgescu afirmă că aceasta reprezintă cea mai mare scădere înregistrată de la perioada pandemiei.

Și sectorul serviciilor a consemnat o reducere importantă. Economistul indică o scădere de 9,3%, pe care o consideră, de asemenea, cea mai mare de la pandemie.

Consumul a înregistrat la rândul său o diminuare. Radu Georgescu menționează o scădere de 6,2%, pe care o descrie drept cea mai mare de la pandemie.

„Eu stau 2 ore în fiecare sâmbătă și citesc rapoarte macroeconomice. Fac acest lucru de 20 de ani. Dar niciodată nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum. Îți spun ce s-a publicat săptămâna aceasta. Producția industrială a scăzut în iulie cu 6,1%, comparat cu iulie 2025. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Serviciile au scăzut cu 9,3%. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Consumul a scăzut cu 6,2%. Este cea mai mare scădere de la pandemie”, a scris acesta pe Facebook.

Un alt indicator menționat de economist se referă la fluxurile de bani din România. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, în luna iulie au ieșit din România cu 3,1 miliarde de euro mai mult decât au intrat.

Georgescu susține că aceasta este cea mai mare sumă înregistrată în istoria României.

Economistul atrage atenția și asupra situației industriei auto. El afirmă că producția auto a scăzut cu 8% în 2026, aceasta fiind, în evaluarea sa, cea mai mare scădere de la pandemie.

Importanța sectorului auto pentru economia românească este evidențiată și prin ponderea pe care acesta o are în exporturi. Potrivit lui Radu Georgescu, industria auto generează 40% din exporturile României.

„În iulie au ieșit din România 3,1 miliarde de euro, mai mult decât au intrat. Este cea mai mare sumă din istoria României. Producția auto în 2026 a scăzut cu 8%. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Industria auto generează 40% din exporturile României”, a mai scris economistul.

În mesajul său, economistul susține că există un paradox în România, întrucât evoluțiile economice nu par să genereze un interes pe măsura cifrelor prezentate.

El afirmă că datele economice nu sunt discutate suficient nici la televiziuni, nici în presa scrisă și online. În opinia sa, nici măcar informațiile referitoare la disponibilizările anunțate de companii importante nu par să atragă suficientă atenție.

Radu Georgescu menționează în acest context situația Dacia, despre care spune că va reduce cu 10% numărul de angajați. Economistul amintește și anunțul făcut în această săptămână de Orange privind începerea unui proces amplu de disponibilizări.

În același timp, el face o comparație între interesul public pentru evoluțiile economice și audiențele programelor de divertisment. Georgescu afirmă că, în septembrie, liderul detașat de audiență este emisiunea Insula Iubirii.

„Paradoxal, în România pare că nu interesează pe nimeni datele economice. Nu vorbește nimeni la TV, în media. Nici măcar în online. Nici măcar știrile că Dacia va reduce cu 10% numărul de angajați, sau că Orange a anunțat săptămâna asta că începe un proces amplu de disponibilizări, nu pare că interesează”, a explicat Radu Georgescu.

Radu Georgescu își încheie analiza cu o concluzie legată de evoluția economiei în perioada următoare. El atrage atenția că, în cazul în care tendințele economice observate în prezent vor continua și în această toamnă, România ar putea ajunge într-o situație economică dificilă într-un timp scurt.

„În septembrie, liderul detașat de audiență este… ai ghicit, Insula Iubirii. (…) Dacă trendul economic continuă și în această toamnă, tare mi-e teamă că România va trece rapid de la Insula Iubirii la Survivor. Să fie economie!”, a conchis economistul.

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