FinBan: România are cea mai mică diferență dintre dobânzile la credite și depozite din regiune

România a înregistrat cea mai mică diferență dintre dobânzile la creditele noi pentru locuințe și depozitele noi la termen din regiune, potrivit FinBan. Analiza, bazată pe date BCE și BNR, ne arată că diferența a fost de 1,31 puncte procentuale în iulie 2026.

Diferența dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen a fost, în medie, de 2,52 puncte procentuale în România în perioada august 2016 – iulie 2026. Nivelul a fost mai redus decât în Ungaria, unde diferența medie a fost de 2,56 puncte procentuale, și în Polonia, unde a ajuns la 3,18 puncte procentuale, potrivit unei analize realizate de Federația Patronală FinBan pe baza datelor BCE și BNR.

FinBan susține că România are cea mai mică diferență dintre dobânda la creditele noi pentru locuințe și cea la depozitele noi la termen comparativ cu Cehia, Ungaria și Polonia. Situația s-a menținut în fiecare lună începând din februarie 2025, timp de 18 luni consecutive.

În iulie 2026, diferența dintre cele două dobânzi era de 1,31 puncte procentuale în România, față de 1,87 puncte procentuale în Cehia, 3,13 puncte în Ungaria și 3,27 puncte în Polonia, conform datelor BCE citate în analiză.

Potrivit FinBan, rezultatele indică un nivel ridicat al concurenței pe piața de retail banking din România, atât pentru atragerea clienților care se împrumută, cât și pentru cei care economisesc.

Federația arată că, în ultimii zece ani, băncile din România au lucrat cu marje mai mici decât cele din Polonia și Ungaria, deși România a avut constant cel mai ridicat risc de țară dintre cele trei state. FinBan susține că, în condițiile unui risc mai mare și ale unei marje mai mici, diferența este explicată de concurența din sectorul bancar.

Analiza arată și o scădere a dobânzii la creditele noi de consum în lei, de la 12,76% în februarie 2024 la 10,59% în iulie 2026. În același timp, dobânda la depozitele noi la termen în lei s-a redus de la 5,53% la 5,03%. Astfel, diferența dintre cele două dobânzi s-a diminuat de la 7,23 puncte procentuale la 5,56 puncte procentuale.

În 2025, dobânda la depozitele noi la termen în lei a crescut de la 4,95% în aprilie la 5,41% în decembrie. În aceeași perioadă, dobânda la creditele ipotecare noi în lei s-a menținut între 7,44% și 7,68%, potrivit datelor BNR analizate de FinBan.

Totodată, ponderea creditelor noi de consum cu dobândă fixă pe întreaga durată a împrumutului a crescut de la 68% în ianuarie 2024 la 89% în ianuarie 2026. În cazul creditelor noi pentru locuințe, ponderea celor cu dobândă variabilă a scăzut de la 68% la 32% în aceeași perioadă.

FinBan mai arată că băncile au raportat, în trimestrul al doilea din 2026, o relaxare a standardelor pentru creditele destinate achiziției de locuințe. Indicele a ajuns la 3,3, comparativ cu nivelul neutru de 3. Potrivit datelor BNR citate în analiză, evoluția a fost influențată de îmbunătățirea așteptărilor economice și de intensificarea concurenței din sectorul bancar.

Federația atrage atenția că dobânda plătită de client nu reprezintă, în sine, câștigul băncii. Costul unui credit include, înainte de aplicarea marjei comerciale, costul finanțării, riscul de credit, costul capitalului și al reglementării, precum și cheltuielile de funcționare.

Analiza realizată de FinBan utilizează statistici publice ale BCE privind dobânzile bancare, date ale BNR referitoare la dobânzile la creditele și depozitele noi în lei și la structura creditelor în funcție de perioada de fixare a dobânzii. Au fost folosite date din Sondajul BNR privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației.