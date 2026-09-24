Repsol avertizează că noile reguli UE pot afecta aprovizionarea cu petrol. 90% din țiței ar putea să nu respecte cerințele

Repsol avertizează că aproximativ 90% din aprovizionarea sa cu țiței ar putea să nu îndeplinească noile cerințe ale Uniunii Europene privind emisiile de metan, care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Compania spaniolă susține că este nevoită să semneze contracte care nu respectă viitoarele cerințe pentru a evita situația în care rafinăriile sale ar rămâne fără suficient petrol.

Luis Cabra, director general adjunct al Repsol, a declarat că societatea a reușit să confirme respectarea cerințelor privind metanul, începând din ianuarie, pentru numai aproximativ 10-15% din aprovizionarea sa cu țiței.

Repsol continuă astfel să încheie contracte pentru anul viitor chiar și cu furnizori care nu acceptă să ofere informațiile solicitate prin noile norme europene.

Compania spune că nu are practic posibilitatea de a renunța la aceste contracte fără să pună în pericol funcționarea rafinăriilor.

„Da, fac asta. Trebuie să o fac. Altfel, va trebui să închid rafinăria la 1 ianuarie 2027”, a declarat Cabra.

Problema apare deoarece unii furnizori de țiței refuză să modifice contractele standard și să introducă obligația de a furniza informațiile privind emisiile de metan de care Repsol are nevoie, arată Bloomberg.

Începând de la 1 ianuarie, importatorii trebuie să demonstreze că petrolul, gazele naturale și cărbunele aduse în Uniunea Europeană au fost produse în baza unor standarde de monitorizare, raportare și verificare destinate reducerii emisiilor de metan.

Metanul este un gaz cu efect de seră care, în primii 20 de ani după eliberarea în atmosferă, reține de aproximativ 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon.

Noile reguli au provocat deja nemulțumiri în industria energetică. Exxon Mobil a avertizat anterior că reglementarea ar putea majora costurile achiziției de petrol pentru Europa.

Avertismentul Repsol apare într-un moment în care războiul cu Iranul pune deja presiune asupra prețurilor petrolului și face mai dificilă găsirea unor surse de aprovizionare.

Presiunile asupra Bruxelles-ului pentru modificarea sau amânarea regulilor au crescut. Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis în această lună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, posibilitatea amânării cerințelor cu un an. Peste zece state membre ale Uniunii Europene au cerut, de asemenea, o amânare.

Miniștrii europeni ai Energiei urmează să se întâlnească informal săptămâna viitoare, la Dublin. Printre temele de discuție se vor afla accesibilitatea prețurilor la energie și securitatea aprovizionării, într-un moment în care guvernele încearcă să limiteze creșterea costurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Comisia Europeană a recomandat în luna iulie statelor membre să nu aplice, timp de trei ani, sancțiuni financiare pentru încălcarea regulamentului, într-o încercare de a proteja securitatea aprovizionării.

Cerințele propriu-zise rămân însă în vigoare. Repsol se teme astfel că ar putea fi expusă unor acțiuni în justiție chiar dacă nu ar primi amenzi.

„Faptul că nu sunt impuse sancțiuni înseamnă în continuare că nu respecți regulile. Cineva va merge în instanță și va spune: «Acești oameni importă țiței care nu respectă un regulament aflat în vigoare»”, a explicat Cabra.

Repsol a transmis deja autorităților documente prin care își rezervă drepturile legale în eventualitatea unor acțiuni legate de nerespectarea cerințelor. Compania este pregătită să conteste măsurile autorităților dacă va ajunge în instanță pentru obligații pe care le consideră imposibil de îndeplinit.

Problema este complicată și de configurația rafinăriilor companiei. Cele cinci rafinării Repsol din Spania sunt proiectate să proceseze volume importante de țiței greu, inclusiv sortimente provenite din America, precum cele din Venezuela.

Înlocuirea acestora cu sortimente mai ușoare ar afecta marjele, iar în unele situații petrolul alternativ nici nu ar fi potrivit pentru instalațiile existente.

„Nu îmi pot permite asta, pentru că 90% din aprovizionarea mea ar fi neconformă”, a spus Cabra.

Disputa apare într-un moment dificil pentru sistemul european de rafinare. Conflictul cu Iranul și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia au determinat rafinăriile europene să funcționeze la capacitate ridicată.

Presiunea este amplificată de închiderea mai multor unități europene în perioada în care pandemia de COVID-19 a provocat o scădere puternică a cererii.