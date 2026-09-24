Starbucks închide 250 de cafenele din SUA. Compania încearcă să reducă masiv costurile

Starbucks va închide 250 de cafenele cu performanțe slabe din Statele Unite, în cadrul planului de restructurare a afacerii. Decizia vine în timp ce compania raportează o revenire a vânzărilor în America de Nord, dar încearcă în paralel să reducă presiunea asupra profitului și să taie costuri anuale de 2 miliarde de dolari până în 2028.

Unitățile vizate reprezintă aproximativ 1% din cele circa 18.000 de cafenele Starbucks din Statele Unite. Mike Grams, directorul operațional al Starbucks, a explicat că locațiile selectate pentru închidere fie nu au atins nivelul așteptat în ceea ce privește experiența oferită clienților, fie nu au îndeplinit obiectivele financiare.

El a precizat că afacerea din America de Nord a revenit la o creștere puternică, dar unele cafenele continuă să aibă performanțe sub așteptări.

Închiderea unităților va genera pentru Starbucks costuri de restructurare de aproximativ 300 de milioane de dolari. Acestea sunt legate de ieșirea din contractele de închiriere și de beneficiile acordate angajaților, precizează New York Times.

Decizia vine într-un moment în care alte lanțuri de restaurante se confruntă cu reducerea cheltuielilor consumatorilor, pe fondul prețurilor mai mari din magazine și benzinării.

Starbucks a reușit însă să atragă în continuare clienți și a raportat îmbunătățirea traficului și a vânzărilor în ultimele trimestre.

Pentru cel mai recent trimestru, încheiat pe 28 iunie, vânzările magazinelor din America de Nord deschise de cel puțin un an au fost cu 8,1% mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Acțiunile Starbucks au avut o evoluție aproape neschimbată la începutul ședinței de tranzacționare de joi. În ultimul an, titlurile companiei au avansat cu 11,7%.

Închiderea locațiilor care nu ating obiectivele stabilite face parte din strategia directorului general Brian Niccol, care a preluat conducerea Starbucks în 2024.

Cu un an în urmă, compania a închis peste 600 de cafenele cu performanțe slabe.

Niccol a coordonat și vânzarea unei participații de 60% din operațiunile de retail ale Starbucks din China către o firmă de private equity. Tranzacția a evaluat operațiunea la 4 miliarde de dolari.

China fusese una dintre piețele care afectaseră performanța generală a companiei.

Planul de redresare presupune și investiții importante. Starbucks angajează personal suplimentar și modernizează tehnologia utilizată în cafenele pentru a reduce timpul necesar pregătirii și livrării comenzilor.

Brian Niccol a încercat să rezolve mai multe dintre nemulțumirile clienților, de la timpii mari de așteptare până la lipsa locurilor disponibile în unele cafenele.

Compania a readus scrierea mesajelor pe pahare, zonele cu condimente, cănile din ceramică și posibilitatea de a primi reumpleri gratuite. Starbucks a introdus și noi standarde prin care încearcă să încurajeze clienții să petreacă mai mult timp în cafenele.

„Modernizările readuc locurile, atmosfera primitoare și personalitatea în cafenelele noastre. Și ne asigurăm că fiecare cafenea își merită locul”, a transmis Niccol într-un mesaj adresat companiei la începutul acestei luni, la împlinirea a doi ani de când a devenit director general.

Investițiile au pus însă presiune asupra profitului. În acest context, Niccol urmărește reducerea costurilor anuale ale Starbucks cu 2 miliarde de dolari până în 2028, în paralel cu continuarea planului de redresare a companiei.