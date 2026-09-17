Ministerul Transporturilor schimbă regulile pentru aeroporturi și autostrăzi. Administratorii vor trebui să anunțe din timp închiderea infrastructurii

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, a anunțat că ministerul a pus în consultare publică o procedură prin care administratorii infrastructurii de transport vor trebui să informeze din timp ministerul în cazul unor închideri semnificative. Măsura vine după situații în care deciziile privind închiderea unor obiective sau modificarea circulației au fost luate fără implicarea Ministerului Transporturilor.

Unul dintre exemplele prezentate de Horaţiu Cosma pe Facebook este cel al Aeroportului Internațional Timișoara. Pista aeroportului urmează să fie închisă complet începând cu 2 noiembrie și va rămâne închisă până pe 22 noiembrie, pentru o perioadă de trei săptămâni.

Potrivit secretarului de stat, decizia a fost luată și anunțată public de aeroport fără consultarea Ministerului Transporturilor.

Un alt caz menționat este cel al autostrăzii A10 Sebeș-Turda. În luna iulie, o surpare a pus în pericol una dintre căile autostrăzii. În acel moment, traficul putea fi menținut în ambele sensuri pe calea rămasă, pe o porțiune de aproximativ 2,5 kilometri.

Compania de drumuri a ales însă o altă variantă și a decis ca întregul trafic să fie scos de pe autostradă și redirecționat pe o distanță de 20 de kilometri pe un drum național, inclusiv prin localități.

Horaţiu Cosma a precizat că a solicitat în scris analizarea celeilalte soluții, însă răspunsul primit a fost negativ. Situația a evidențiat, în opinia sa, faptul că Ministerul Transporturilor nu dispunea de un instrument prin care să poată interveni efectiv în astfel de decizii, având practic doar posibilitatea de a solicita companiei să ia o anumită măsură.

„O pistă de aeroport se închide trei săptămâni. Pe o autostradă, traficul e mutat pe drum național, 20 de kilometri prin localități. Iar Ministerul Transporturilor află ultimul. Pe 2 noiembrie se închide complet pista Aeroportului Internațional Timișoara și rămâne închisă până pe 22. Aeroportul a decis și a anunțat public, fără să întrebe ministerul. În iulie, pe A10 Sebeș – Turda, o surpare a pus în pericol una dintre căile autostrăzii. Se putea circula bidirecțional pe calea rămasă, pe doi kilometri și jumătate. Compania de drumuri a ales altceva: a decis să scoată tot traficul de pe autostradă și să-l trimită 20 de kilometri pe drum național, prin sate. Am cerut în scris cealaltă soluție. Răspunsul a fost ”NU”. Asta e problema: Ministerul Transporturilor nu avea niciun instrument prin care să spună mai mult decât vă rugăm”, a scris acesta pe Facebook.

Secretarul de stat a subliniat că pistele aeroporturilor, autostrăzile, căile ferate, danele și ecluzele nu aparțin companiilor care le administrează. Aceste infrastructuri aparțin statului român și sunt construite din fonduri publice.

Companiile primesc infrastructura în concesiune, prin contracte semnate cu Ministerul Transporturilor. Potrivit lui Horaţiu Cosma, contractele încheiate cu administratorii precum CNAIR, CFR, Metrorex, aeroporturile, porturile și canalele navigabile conțin deja prevederi privind obligația administratorului de a informa imediat ministerul atunci când apare o situație care poate duce la imposibilitatea exploatării infrastructurii.

Scopul acestei informări este luarea unor măsuri comune pentru asigurarea continuității activității.

Această obligație există în contracte de mai mulți ani, însă până acum a lipsit procedura concretă prin care ea să fie pusă în practică. Ministerul Transporturilor a anunțat că tocmai această procedură a fost pusă acum în consultare publică.

„Pistele, autostrăzile, căile ferate, danele și ecluzele nu sunt ale companiilor care le administrează. Sunt ale statului român și sunt construite din banii românilor. Companiile le primesc în concesiune, printr-un contract semnat cu ministerul. Și în acele contracte – cu CNAIR, CFR, Metrorex, aeroporturile, porturile, canalele navigabile – scrie deja, negru pe alb, că administratorul are obligația de a anunța de îndată ministerul atunci când apare o cauză care poate duce la imposibilitatea exploatării, „în vederea luării măsurilor comune ce se impun pentru asigurarea continuității activității”. Măsuri comune. Scrie acolo de ani de zile”, a mai scris Horaţiu Cosma.

Procedura propusă stabilește o serie de obligații pentru administratorii infrastructurii în cazul închiderilor semnificative. Sunt vizate situații precum închiderea unei piste de aeroport, a unei autostrăzi, a unei secții de cale ferată sau a unui port.

Pentru astfel de închideri, compania responsabilă va trebui să anunțe Ministerul Transporturilor cu 30 de zile înainte.

Totodată, administratorul va trebui să transmită documentația tehnică, alternativele care au fost analizate și planul prin care se asigură continuitatea circulației și se evită situația în care oamenii rămân fără o soluție de transport.

După primirea documentației, Ministerul Transporturilor va avea la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a transmite un răspuns. Acesta poate consta într-un acord, într-un acord însoțit de condiții sau într-un refuz motivat.

În cazul în care ministerul refuză propunerea, decizia va putea fi contestată în instanță. Procedura nu prevede, astfel, posibilitatea unei decizii discreționare.

„Lipsea doar procedura prin care se pune în practică. Astăzi am pus-o în consultare publică. Ce prevede: Pentru închiderile semnificative – o pistă, o autostradă, o secție de cale ferată, un port – compania anunță ministerul cu 30 de zile înainte;

Trimite documentația tehnică, alternativele analizate și planul prin care oamenii nu rămân în drum;

Ministerul răspunde în 10 zile lucrătoare: acord, acord cu condiții sau refuz motivat;

Refuzul poate fi atacat în instanță. Nu decidem la discreție;

În caz de pericol real, se închide pe loc și se anunță în 24 de ore. Siguranța nu așteaptă hârtii”, a completat secretarul de stat.

Regulile propuse prevăd și o excepție pentru situațiile în care există un pericol real. În astfel de cazuri, infrastructura va putea fi închisă imediat, fără a fi necesară așteptarea termenelor prevăzute de procedură.

Administratorul va trebui însă să informeze ministerul în termen de 24 de ore. Motivul este legat de siguranță, care nu poate fi condiționată de parcurgerea procedurilor administrative.

„Și ce NU prevede acest ordin, pentru că vreau să fie foarte clar: Ministerul nu decide dacă o pistă trebuie reparată. Nu ne substituim inginerilor și nici autorităților de siguranță. Acordul privește doar calendarul, etapizarea și măsurile de continuitate, iar necesitatea lucrării și cerințele de siguranță nu se pun în discuție. Reparațiile trebuie făcute. Întrebarea e când și cum, astfel încât o regiune întreagă să nu rămână fără aeroport, autostradă sau cale ferată, iar traficul să nu fie aruncat prin localități.

La o astfel de decizie trebuie să aibă un cuvânt de spus și proprietarul, în numele oamenilor care au plătit pentru infrastructură. Proiectul este în transparență decizională, pe site-ul ministerului. Citiți-l și trimiteți-ne observații, inclusiv critice. Le analizăm pe toate. Infrastructura publică nu se închide fără explicații. Nu se închide fără alternative. Și nu se închide peste capul proprietarului, statul român”, a conchis acesta.

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