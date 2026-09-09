Lucrările la A8 avansează rapid pe primul lot din Harghita. Sute de muncitori și utilaje sunt mobilizate pe șantier

Lucrările la primul sector montan al Autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut, la mai puțin de o lună de la începerea efectivă a lucrărilor pe lotul 1D Joseni-Ditrău. Constructorul român responsabil de acest sector confirmă astfel mobilizarea bună observată încă din etapa de pregătire a șantierului.

În prezent, pe primul lot de autostradă construit în județul Harghita lucrează peste 300 de oameni, alături de 240 de utilaje și echipamente.

Pe șantier sunt executate în paralel mai multe categorii de lucrări. Acestea includ terasamente și umpluturi, lucrări de consolidare și de îmbunătățire a terenului de fundare, precum și intervenții la pasaje și ecoducte.

Ritmul actual al lucrărilor a fost favorizat și de finalizarea proiectării cu trei luni înainte de termen. Acest lucru a permis începerea lucrărilor în perioada de vârf a sezonului de lucru.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a prezentat pe Facebook evoluția lucrărilor și a precizat că mobilizarea constructorului este deja la un nivel ridicat.

„Lucrări în forță pe primul sector al Autostrăzii Unirii A8 montan! La mai puțin de o lună de la startul efectiv al lucrărilor, constructorul român de pe lotul 1D Joseni – Ditrău confirmă începutul foarte bun pe care l-am văzut încă din etapa de pregătire a șantierului. Mobilizarea este deja la înălțime: peste 300 de oameni și 240 de utilaje și echipamente lucrează în prezent pe primul lot de autostradă construit în județul Harghita. În șantier se desfășoară simultan lucrări consistente: terasamente și umpluturi;consolidări și îmbunătățirea terenului de fundare; lucrări la pasaje și ecoducte. Este exact ritmul pe care ni-l doream, după ce am finalizat proiectarea cu trei luni înainte de termen, fapt ce a permis demararea lucrărilor în vârful acestui sezon de lucru”, a scris acesta pe Facebook.

Lotul Joseni-Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri și va include mai multe obiective de infrastructură. Pe acest sector urmează să fie construite 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și trei ecoducte destinate asigurării permeabilității faunei.

Proiectul prevede și realizarea unui nod rutier la Joseni. De asemenea, va fi construită o descărcare provizorie către lotul următor, 2A Ditrău-Grințieș. Această soluție va permite sectorului Joseni-Ditrău să funcționeze independent.

„Pe cei 14,4 kilometri ai lotului Joseni–Ditrău vor fi construite: 18 poduri, pasaje și viaducte; 3 ecoducte pentru asigurarea permeabilității faunei; un nod rutier la Joseni; o descărcare provizorie spre următorul lot, 2A Ditrău–Grințieș, astfel încât acest sector să poată funcționa independent”, a mai scris Horațiu Cosma.

În paralel cu lucrările de pe lotul 1D, autoritățile pregătesc documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor și pe următorul sector montan al Autostrăzii Unirii, lotul 2A Ditrău-Grințieș.

Astfel, demersurile pentru dezvoltarea infrastructurii de pe sectorul montan al A8 continuă și pe lotul care urmează celui aflat deja în execuție.

„În paralel, pregătim documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor și pe următorul lot montan, 2A Ditrău – Grințieș. Un element important este și transparența în urmărirea acestui proiect. Conform contractului, constructorul asigură supravegherea online a lucrărilor, prin camere web instalate în punctele de lucru, iar imaginile sunt disponibile pe site-ul CNIR. În plus, atât antreprenorul, cât și supervizorul contractului vor realiza, alternativ, în fiecare săptămână, filmări cu drona pe întreg aliniamentul șantierului”, a explicat secretarul de stat.

Conform prevederilor contractuale, constructorul trebuie să asigure supravegherea online a șantierului prin intermediul unor camere web instalate în punctele de lucru.

Imaginile furnizate de aceste camere sunt disponibile pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), astfel încât evoluția lucrărilor poate fi urmărită online.

În plus, antreprenorul și supervizorul contractului vor realiza alternativ, în fiecare săptămână, filmări cu drona pe întregul aliniament al șantierului. Sistemul va permite astfel urmărirea periodică a progresului lucrărilor pe întregul traseu al lotului.

„Vom putea urmări, astfel, pas cu pas, evoluția primului șantier ce face parte din sectorul montan al Autostrăzii Unirii. A8 avansează zi de zi. Iar ceea ce vedem acum, între Joseni și Ditrău, ne dă motive serioase de optimism pentru următorii ani. Obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: legătura pe autostradă dintre Moldova și Transilvania, un proiect așteptat de generații și care va schimba fundamental conectivitatea dintre cele două provincii istorice”, a conchis acesta.

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