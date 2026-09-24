Google vrea să mute centrele de date pentru AI în spațiu. Primul satelit experimental va fi lansat pe 1 octombrie

Google începe transformarea proiectului Suncatcher într-o tehnologie funcțională. Compania va lansa pe 1 octombrie primul său satelit experimental echipat cu procesoare pentru inteligență artificială, într-un test care ar putea deschide drumul către viitoare centre de date AI amplasate pe orbită.

Project Suncatcher a fost anunțat anul trecut și reprezintă încercarea Google de a proiecta centre de date pentru inteligență artificială amplasate în spațiu. Ideea unor asemenea infrastructuri a fost susținută și de nume precum Elon Musk și Jeff Bezos ca alternativă la centrele de date construite pe Pământ.

Primul satelit experimental al Google poartă numele MVP și are aproximativ dimensiunea unui frigider.

În interior se află patru acceleratoare TPU dezvoltate de Google. Aceste cipuri sunt folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială și pentru rularea acestora.

Un centru de date convențional poate utiliza mii de asemenea cipuri, care au nevoie de cantități foarte mari de energie. Tocmai această problemă face atractivă, cel puțin în teorie, amplasarea infrastructurii AI în spațiu, unde energia ar putea fi furnizată de panouri solare.

Experimentul începe însă la o scară foarte mică. Panourile solare ale satelitului vor furniza aproximativ un kilowatt de putere, comparabil cu necesarul unui cuptor cu microunde sau al unui uscător de păr.

Google nu a construit de la zero satelitul folosit pentru acest prim test. Hardware-ul AI este dezvoltat de companie, dar satelitul propriu-zis provine de la Planet Labs, companie specializată în imagini obținute prin satelit.

Planul inițial prevedea lansarea a doi sateliți personalizați în 2027. Google a decis însă să accelereze proiectul și să integreze procesoarele sale într-un satelit pe care Planet Labs îl construise deja.

MVP va fi lansat în cadrul misiunii Transporter-18, cu o rachetă Falcon 9 a SpaceX.

Pe termen lung, planul este mult mai ambițios. Google urmărește dezvoltarea unor rețele de sateliți care să comunice între ei prin conexiuni laser de mare viteză.

O asemenea infrastructură ar putea necesita lansări dedicate, considerabil mai costisitoare decât experimentul actual.

Primul satelit va funcționa numai câteva luni și va fi folosit pentru testarea mai multor tehnologii necesare proiectului.

Una dintre întrebările importante este dacă procesoarele TPU, concepute inițial pentru centrele de date de la sol, pot funcționa în condițiile din spațiu.

Radiațiile pot deteriora cipurile sau pot provoca erori în calcule, iar vibrațiile și forțele foarte mari din timpul lansării reprezintă alte riscuri pentru componente.

O provocare și mai importantă este eliminarea căldurii produse de acceleratoarele AI.

Sistemele cu radiatoare utilizate în spațiu sunt concepute în general pentru cantități relativ mici de căldură. Acceleratoarele pentru inteligență artificială produc însă mult mai multă căldură în timpul funcționării.

Google testează o soluție bazată pe un strat flexibil de material pentru transfer termic, care conectează cipurile la conducte termice din aluminiu și cupru. Căldura este apoi transportată către un radiator, de unde poate fi eliminată în spațiu.

Limitările sistemului sunt importante. Procesoarele TPU vor putea funcționa la capacitate pentru perioade de numai aproximativ 15 minute. După aceea, acestea trebuie oprite pentru ca radiatoarele să poată elimina căldura acumulată.

În timpul experimentului, Google intenționează să ruleze modele Gemini pe cele patru procesoare TPU.

Obiectivul nu este funcționarea continuă a unui centru de date, ci identificarea problemelor care apar atunci când hardware-ul AI obișnuit este mutat de pe Pământ pe orbită.

Rezultatele vor fi folosite pentru îmbunătățirea viitoarelor versiuni ale sistemului. Cele două lansări planificate pentru 2027 rămân în program.

Chiar și în cazul în care primul experiment va avea rezultate bune, Google estimează că vor mai trece ani până când Suncatcher va putea evolua dintr-un proiect experimental într-un produs comercial.