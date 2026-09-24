Rusia pregătește noi taxe pentru a susține cheltuielile militare. Deficitul bugetar va ajunge la 2% din PIB

Rusia pregătește noi majorări de taxe pentru a finanța cheltuielile militare, în contextul încetinirii economiei și al costurilor tot mai mari ale războiului din Ucraina. Ministerul Finanțelor din Rusia a prezentat joi, 24 septembrie 2026, proiectul de buget pentru următorii trei ani, estimând un deficit de 2% din PIB.

Rusia estimează că deficitul bugetar se va menține la 2% din Produsul Intern Brut în următorii trei ani și propune o serie de majorări de taxe pentru a susține cheltuielile militare, potrivit documentelor prezentate joi, 24 septembrie 2026, de Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a anunțat că a transmis proiectul de buget Guvernului, care urmează să îl analizeze înainte de 1 octombrie, după care documentul va fi înaintat Parlamentului. Potrivit instituției, necesitățile privind apărarea și securitatea reprezintă o prioritate strategică în noul buget.

Ministerul Finanțelor a precizat că resursele prevăzute în proiect vor permite dotarea forțelor armate cu armamentul și echipamentele militare necesare, modernizarea întreprinderilor din sectorul apărării, precum și plata indemnizațiilor pentru personalul militar.

Costul războiului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, a crescut pentru Rusia. Economia rusă a încetinit puternic anul trecut, iar Guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele și să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanța efortul de război.

Ministerul Finanțelor a propus majorarea impozitelor aplicate profiturilor pe care le consideră excesive în sectoarele metalurgiei și producției de îngrășăminte, generate de prețurile ridicate de pe piețele mondiale. Totodată, instituția a propus introducerea unor taxe pentru comerțul electronic transfrontalier.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a propus creșterea cotelor de impozitare pentru așa-numitele venituri personale pasive, obținute din investiții în titluri de valoare, vânzarea unor proprietăți și dobânzi la depozitele bancare. Potrivit estimărilor Ministerului, măsura ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de persoane.