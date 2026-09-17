Parlamentul European pregătește noi taxe pentru comenzile online. Platformele vor fi obligate să respecte noile măsuri de la 1 noiembrie

Parlamentul European a aprobat miercuri, 16 septembrie, reforma Codului vamal al Uniunii Europene, prin care sunt introduse noi reguli pentru comerțul electronic și sunt consolidate controalele asupra mărfurilor importate din țări din afara UE. Printre principalele măsuri se află instituirea unei taxe de procesare pentru fiecare articol cumpărat de la magazine online din afara Uniunii și livrat direct consumatorilor europeni.

Reforma introduce responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și prevede înființarea unei noi Autorități vamale a Uniunii Europene. Statele membre vor trebui să înceapă colectarea taxei de procesare cel târziu la 1 noiembrie 2026.

Noua taxă va fi aplicată fiecărui articol cumpărat de pe platforme online din afara Uniunii Europene și expediat direct către consumatorii europeni. Măsura urmărește să acopere costurile asociate procesării numărului tot mai mare de colete individuale care ajung în UE.

Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și de plata celorlalte taxe vamale aferente coletului. Potrivit comunicării Parlamentului European, acest mecanism are scopul de a evita transferarea costurilor către consumatori.

Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și va fi reevaluată o dată la doi ani, în funcție de costurile reale de procesare. Noua taxă de procesare este distinctă de taxa vamală de trei euro care se aplică începând din luna iulie.

Reforma stabilește că vânzătorii și platformele care facilitează vânzarea la distanță a mărfurilor provenite din țări terțe către clienți din Uniunea Europeană vor fi tratate drept importatori.

În această calitate, companiile vor trebui să furnizeze autorităților vamale toate datele necesare, să plătească sau să garanteze taxele vamale aplicabile și să se asigure că produsele expediate către UE respectă legislația europeană.

Totodată, aceste companii vor trebui să fie stabilite în Uniunea Europeană sau să fie reprezentate de o entitate cu sediul în UE. Entitatea reprezentantă trebuie să aibă fie statutul de operator economic autorizat, cunoscut sub acronimul AEO, fie statutul de comerciant „încredere și control”.

Potrivit Parlamentului European, aceste condiții urmăresc să limiteze folosirea unor societăți fictive pentru evitarea obligațiilor vamale.

Noile reguli încurajează, de asemenea, comercianții și platformele din țări terțe să utilizeze depozite situate în Uniunea Europeană.

Expedierile către consumatorii europeni ar putea beneficia de o taxă de procesare mai mică atunci când mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a facilita controalele vamale.

Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să încurajeze transporturile în vrac, care pot fi verificate mai eficient decât coletele individuale.

Companiile care încalcă în mod repetat normele europene vor putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1% și 6% din valoarea totală a mărfurilor importate în Uniunea Europeană în ultimele 12 luni.

În plus față de aceste sancțiuni, autoritățile vamale vor putea suspenda, revoca sau anula statutul de comerciant „încredere și control” sau pe cel de operator economic autorizat.

Societățile care încalcă normele vor putea fi, de asemenea, încadrate în categoria operatorilor cu grad ridicat de risc.

Reforma introduce și un statut simplificat de „încredere și control”, destinat companiilor de import-export care respectă normele și cooperează transparent cu autoritățile vamale.

Pentru a obține acest statut, societățile vor trebui să treacă printr-o procedură de verificare și să ofere autorităților acces la sistemele lor electronice.

În schimb, expedierile acestor companii ar putea fi supuse unor controale mai rare. De asemenea, societățile ar urma să beneficieze de o flexibilitate mai mare în ceea ce privește plata taxelor și comisioanelor.

Statutul actual de operator economic autorizat, AEO, va fi menținut. Astfel, și operatorii economici de dimensiuni mai mici vor putea avea acces la un cadru de simplificare vamală.

Reforma introduce o platformă informatică europeană pentru gestionarea datelor vamale, denumită EU Data Hub. Sistemul va fi administrat de noua Autoritate vamală a Uniunii Europene, EUCA.

Platforma va putea fi utilizată opțional începând din 2031 și va deveni obligatorie până în 2034.

Potrivit comunicării Parlamentului European, EU Data Hub va înlocui cel puțin 111 sisteme software utilizate în prezent de autoritățile vamale europene.

Pentru companii, platforma ar urma să simplifice și să accelereze declararea mărfurilor și comunicarea cu autoritățile. Pentru administrațiile vamale, accesul la date centralizate ar trebui să contribuie la îmbunătățirea analizei de risc și a cooperării transfrontaliere.

Reforma instituie și Autoritatea vamală a Uniunii Europene, EUCA, care va avea sediul la Lille, în Franța.

Noua instituție va avea printre principalele responsabilități coordonarea cooperării vamale la nivel european, gestionarea riscurilor și administrarea platformei EU Data Hub.

Autoritatea va avea un rol central în aplicarea viitorului sistem vamal și în coordonarea activității administrațiilor naționale.

Consiliul Uniunii Europene și-a exprimat deja acordul formal final asupra reformei, astfel că votul Parlamentului European reprezintă ultima etapă a procedurii legislative.

Reforma urmează să fie semnată oficial și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Potrivit calendarului prezentat în comunicare, noile norme vor intra în vigoare la o zi după publicare, iar statele membre vor avea la dispoziție 12 luni până la aplicarea integrală a acestora.

În cazul taxei de procesare pentru comenzile online, statele membre vor trebui să înceapă colectarea acesteia cel târziu la 1 noiembrie 2026.