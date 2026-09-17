UE cere Chinei să limiteze exporturile de mașini hibride. Bruxelles-ul avertizează că va interveni dacă Beijingul refuză

Uniunea Europeană ar fi cerut Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride către piața comunitară, în încercarea de a reduce presiunile asupra industriei europene și de a evita o escaladare a tensiunilor comerciale. Bruxelles-ul ar urmări ca vehiculele hibride produse în China să nu depășească aproximativ 15% din piața europeană.

Solicitarea ar fi fost transmisă în cadrul discuțiilor dintre Uniunea Europeană și China privind dezechilibrele comerciale dintre cele două economii.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Financial Times, Bruxelles-ul i-ar fi cerut Beijingului să limiteze voluntar vânzările de automobile hibride produse în China la aproximativ 15% din piața europeană.

În lipsa unui acord, UE ia în calcul propriile măsuri pentru limitarea importurilor.

„Dacă ei nu își vor limita exporturile către piața noastră, atunci o vom face noi. Este vorba despre oprirea dezindustrializării. Trebuie să acționăm. Este vorba despre gestionarea schimburilor comerciale”, a declarat un oficial european citat de publicația britanică.

Discuțiile nu se limitează la industria auto. Uniunea Europeană ar fi cerut Chinei să reducă exporturile și pentru alte categorii de produse, printre care substanțele chimice.

În același timp, Beijingului i s-ar fi solicitat să cumpere mai multe bunuri produse în Europa, măsură care ar contribui la reducerea deficitului comercial al UE în relația cu China.

Bruxelles-ul consideră că avansul exporturilor chineze de automobile, baterii și produse chimice este alimentat de supracapacitatea de producție din China.

Beijingul respinge această interpretare. Autoritățile chineze susțin că acuzațiile privind supracapacitatea și dezechilibrele economice sunt folosite pentru justificarea unor măsuri protecționiste destinate să limiteze dezvoltarea economică a Chinei.

Presiunile asupra Beijingului vin în contextul în care Bruxelles-ul este tot mai preocupat de dimensiunea deficitului comercial.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că UE este pregătită să folosească toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a numit un deficit comercial „nesustenabil” în relația cu China.

Deficitul UE în comerțul cu bunuri cu China a ajuns anul trecut la 360,6 miliarde de euro. În primele șase luni ale acestui an, acesta a crescut cu încă 9%.

Von der Leyen a avertizat că Europa resimte deja efectele unui al doilea „șoc chinezesc”, pe fondul dezindustrializării și al presiunii exercitate asupra producătorilor europeni.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, coordonează negocierile cu Beijingul privind reducerea dezechilibrului comercial.

Acesta și-a stabilit drept obiectiv obținerea unor rezultate concrete până în octombrie și este așteptat să efectueze o vizită în China la începutul lunii viitoare.

Discuțiile privind automobilele hibride fac astfel parte dintr-o negociere comercială mai amplă. Bruxelles-ul încearcă să obțină o limitare voluntară a anumitor exporturi chineze și o creștere a achizițiilor de produse europene, în timp ce avertizează că poate recurge la propriile instrumente comerciale dacă negocierile nu produc rezultate.