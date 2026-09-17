Presa britanică, lovită de inteligența artificială. Reach desființează alte 220 de posturi și închide trei publicații online

Reach, compania britanică ce deține Daily Mirror și Daily Express, a anunțat desființarea a încă 220 de posturi editoriale și închiderea a trei publicații online. Măsurile sunt luate pe fondul scăderii traficului și al folosirii tot mai frecvente a rezumatelor generate de inteligența artificială de către cititori.

Reach, compania care deține publicațiile britanice Daily Mirror și Daily Express, a anunțat joi, 17 septembrie, că va desființa alte 220 de posturi editoriale, pe fondul scăderii traficului online și al schimbărilor în modul în care publicul consumă informații. Potrivit companiei, datele arată că cititorii folosesc tot mai mult rezumatele de știri generate de inteligența artificială.

Pe lângă restructurările anunțate, Reach va închide trei publicații exclusiv online: KentLive, AberdeenLive și GalwayBeo. Compania a precizat că rezultatele acestora indică faptul că nu au reușit să își consolideze poziția de principală sursă de informații în regiunile pe care le deservesc.

Anunțul vine după o altă rundă de restructurări. La începutul lunii septembrie, Reach anunțase că aproximativ 600 de posturi sunt în pericol. În cele din urmă, au fost desființate peste 300 de posturi editoriale.

David Higgerson, directorul de conținut al Reach, a explicat că măsurile sunt necesare pentru ca grupul să poată face față schimbărilor majore în modul în care publicul caută și consumă conținut și jurnalism. El a arătat că, pentru a asigura un viitor sustenabil jurnalismului produs de companie, Reach trebuie să își concentreze investițiile în domeniile în care publicul petrece cel mai mult timp și în care veniturile reflectă valoarea muncii jurnalistice.

În ceea ce privește redacțiile, Higgerson a precizat că strategia presupune reducerea accentului pus pe volumul de știri și orientarea mai mare către jurnalismul original și către branduri distinctive.

„Suntem în mijlocul unei schimbări uriașe în modul în care publicul își dorește conținut și jurnalism. Pentru a asigura un viitor sustenabil pentru jurnalismul nostru, trebuie să ne concentrăm investițiile în domeniile în care publicul nostru petrece cel mai mult timp și unde veniturile noastre reflectă valoarea muncii noastre. În redacțiile noastre, asta înseamnă mai puțin accent pe volumul de știri și mai mult pe jurnalismul original și pe branduri distinctive”, a precizat el.

În paralel cu restructurările, Reach va crea aproximativ 60 de noi posturi în cadrul grupului, cu scopul de a contribui la creșterea veniturilor din zona digitală.

Grupul își va concentra atenția în special asupra abonamentelor și videoclipurilor de lungă durată. Pe lângă scăderea traficului provenit din Google, David Higgerson susține că declinul este influențat și de extinderea activității BBC. Potrivit acestuia, BBC preia până la 70% din conținutul local realizat de publicațiile comerciale.

Higgerson a mai precizat că Reach va renunța la vizualizările de pagină, indicatorul tradițional folosit pentru măsurarea implicării publicului, și se va concentra în schimb pe timpul de implicare activă.

Pe lângă Daily Mirror și Daily Express, Reach deține publicațiile Daily Star și Daily Record, precum și Manchester Evening News, Birmingham Mail și Liverpool Echo.