UE amenință cu măsuri pentru reducerea deficitului comercial cu China. Ursula von der Leyen: Este nesustenabil

Uniunea Europeană este pregătită să folosească toate instrumentele disponibile pentru a reduce dezechilibrul comercial cu China, a avertizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Deficitul comercial al UE cu Beijingul a ajuns anul trecut la aproximativ un miliard de euro pe zi, iar Bruxelles-ul susține că industria europeană resimte deja efectele unui al doilea „șoc chinezesc”.

Ursula von der Leyen a folosit discursul privind starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European, pentru a transmite un nou avertisment privind relațiile comerciale cu Beijingul, potrivit Reuters.

Potrivit acesteia, dezechilibrul a ajuns într-un punct în care actuala situație nu mai poate continua.

„Deficitul nostru comercial cu China este acum de un miliard de euro pe zi. A ajuns la un punct critic”, a spus președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen consideră că Europa nu se mai află doar în fața riscului unui nou val de presiune din partea economiei chineze, ci resimte deja efectele acestuia.

„Unii spun că al doilea șoc chinezesc se apropie. Dar este deja aici. Se vede în comunitățile și fabricile din întreaga Uniune. Duce la dezindustrializare în regiunile industriale ale Europei. Acest lucru este nesustenabil”, a afirmat ea.

Liderii statelor UE au cerut în luna iunie Comisiei Europene să obțină rezultate în dialogul cu China și să se asigure că Uniunea dispune de instrumentele necesare pentru a-și proteja interesele.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, care conduce discuțiile, și-a stabilit ca obiectiv obținerea unor rezultate concrete până în octombrie.

Negocierile se intensifică înaintea reuniunii liderilor europeni programate pentru aceeași lună. Șeful comerțului european urmează să discute cu omologul său chinez, iar o echipă de oficiali europeni este așteptată la Beijing.

Una dintre temele aflate în discuție este utilizarea instrumentelor de apărare comercială împotriva exporturilor chineze subvenționate.

Ursula Von der Leyen a susținut că găsirea unei soluții este și în interesul Chinei, în condițiile în care cererea internă mai slabă face piața europeană importantă pentru companiile chineze.

„Să fie clar: vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne reechilibra relația. Vorbele sunt bune. Dar faptele sunt mai bune”, a declarat președinta Comisiei.

În pofida avertismentului, Ursula von der Leyen nu a prezentat măsurile concrete pe care Bruxelles-ul este pregătit să le adopte pentru protejarea industriei europene.

Comisia încearcă să obțină rezultate prin negocierile cu Beijingul, în timp ce se află sub presiunea statelor membre pentru a putea interveni dacă discuțiile nu produc schimbări.

Problema centrală este protejarea producătorilor europeni în fața unei concurențe pe care Bruxelles-ul o consideră afectată de subvențiile acordate companiilor chineze.

Relația cu Beijingul ridică o altă problemă pentru Europa: dependența de China pentru numeroase materii prime critice, în special pământurile rare.

„Trebuie să achiziționăm urgent și să ne consolidăm rezervele”, a declarat von der Leyen.

Comisia Europeană intenționează să creeze o nouă structură europeană pentru materiile prime critice. Aceasta ar urma să ajute cele 27 de state membre să obțină și să constituie stocuri din resursele de care au nevoie.

Inițiativa face parte din efortul mai amplu al UE de a reduce vulnerabilitățile economice față de China, în paralel cu negocierile pentru diminuarea dezechilibrului comercial.