Copiii sub 15 ani ar putea rămâne fără acces la rețelele sociale. Emmanuel Macron cere o lege europeană

Președintele Franței, Emmanuel Macron, îi cere președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adoptarea unui act legislativ european care să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 15 ani. Liderul francez vrea o regulă armonizată la nivelul întregii Uniuni Europene și susține că sunt necesare inclusiv sisteme solide de verificare a vârstei utilizatorilor.

Emmanuel Macron i-a transmis Ursulei von der Leyen solicitarea într-o scrisoare datată 29 august și consultată luni de AFP. Președintele francez consideră că adoptarea unor reguli comune este necesară pentru a „proteja toți copiii din Uniune”.

„Astăzi devine indispensabil să mergem mai departe şi să armonizăm, printr-un nou text european, interzicerea accesului la platformele de reţele sociale pentru cei sub 15 ani”, afirmă Macron. „Urgenţa este clară”, insistă președintele francez.

Macron a format de-a lungul ultimelor luni o coaliție de state membre ale UE favorabile introducerii unei „majorități digitale”. Între acestea există însă diferențe privind vârsta care ar trebui stabilită pentru accesul la platformele de socializare.

Președintele francez își dorește ca o asemenea interdicție să fie operațională în Franța până la plecarea sa de la Palatul Élysée, în primăvara anului viitor.

Una dintre principalele probleme pentru aplicarea unei asemenea interdicții este modul în care platformele vor putea verifica vârsta persoanelor care încearcă să își creeze sau să utilizeze conturile.

„Verificarea vârstei va trebui să se bazeze pe un set de soluţii naţionale şi europene robuste şi care să respecte regulile de protecţie a vieţii private”, consideră Emmanuel Macron.

Liderul francez solicită ca viitoarea legislație europeană să nu se limiteze însă la stabilirea unei vârste minime.

Macron vrea ca textul „să permită ţintirea şi reglementarea clară a funcţionalităţilor adictive şi introducerea unor standarde de siguranţă implicite”.

Printre măsurile menționate de președintele Franței se numără introducerea unor „limite de timp de utilizare”.

Demersul lui Emmanuel Macron vine înainte ca Ursula von der Leyen să prezinte propriul plan privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale.

În luna iulie, președinta Comisiei Europene a promis propuneri „după vară”. Aceasta a declarat că dorește „să aibă în vedere un acces progresiv şi gradual pentru diferite categorii de vârstă” la rețelele sociale.

Poziția este apropiată de recomandările formulate de un comitet de experți europeni. Acesta a propus interzicerea accesului pentru copiii sub 13 ani și introducerea unor limite mai puțin stricte pentru adolescenții cu vârste între 13 și 18 ani.

Emmanuel Macron face însă presiuni pentru adoptarea unei variante mai dure, care ar stabili pragul la 15 ani în întreaga Uniune Europeană.

Franța a încercat să introducă o asemenea măsură prin legislația națională, însă actul normativ a fost cenzurat în august de Consiliul Constituțional.

Judecătorii au considerat că textul adoptat de Parlament reprezenta „o atingere disproporţionată” adusă libertății de exprimare și de comunicare a adolescenților. Consiliul Constituțional a recunoscut însă și „cerinţa constituţională de protejare a interesului superior al copilului”.

În aceste condiții, Macron își reafirmă intenția de a „găsi o cale de atac în această toamnă”, printr-un „text legislativ revizuit” la nivel național, care să „respecte dreptul Uniunii şi Constituţia noastră”.

Președintele francez solicită să se poată baza din nou pe expertiza și mobilizarea serviciilor Comisiei Europene atunci când noul proiect francez le va fi transmis.

Macron susține totodată că restricțiile trebuie să fie „mai bine definite şi încadrate” pentru ca noua legislație să poată trece de controlul Consiliului Constituțional.