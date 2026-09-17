Se pregătesc reguli stricte pentru rețelele sociale. Verificarea vârstei devine obligatorie. Ce pregătește CE

Comisia Europeană a adoptat, joi, 17 septembrie, propunerea pentru EU KIDS Act, un nou regulament destinat protejării copiilor în mediul online. Printre cele mai importante măsuri se numără interzicerea conturilor pe rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, introducerea unei vârste minime de 15 ani pentru deschiderea unui cont independent și obligarea platformelor să verifice vârsta utilizatorilor. Noile reguli nu sunt însă încă în vigoare, propunerea urmând să fie negociată de Parlamentul European și Consiliul UE.

Comisia Europeană propune o abordare diferită în funcție de vârsta copilului. Potrivit EU KIDS Act, copiii sub 13 ani nu vor putea avea conturi pe platformele de socializare.

Pentru adolescenții de 13 și 14 ani va exista o etapă intermediară. Aceștia vor putea utiliza doar conturi speciale, create și supravegheate de părinți sau tutori și cu funcționalități limitate.

Abia de la vârsta de 15 ani un minor va putea avea propriul cont independent pe o rețea socială. Pentru utilizatorii cu vârste între 15 și 18 ani, platformele vor fi în continuare obligate să respecte cerințe speciale privind siguranța serviciilor.

Regulile nu vizează exclusiv rețelele sociale. Propunerea acoperă și platformele de partajare video, jocurile online, chatboții și companionii bazați pe inteligență artificială, magazinele de aplicații și sistemele de operare. Sunt prevăzute și anumite excepții, inclusiv pentru servicii importante pentru accesul la informații, precum enciclopediile, platformele educaționale și publicațiile de știri digitale.

Una dintre schimbările importante privește verificarea vârstei. Furnizorii de servicii de social media și platformele de partajare video vor trebui să verifice vârsta unei persoane atunci când aceasta își deschide un cont.

Obligația nu se va limita însă la utilizatorii noi. După intrarea în vigoare a regulilor, platformele vor trebui să verifice și vârsta persoanelor care dețin deja conturi.

Pentru acest proces va putea fi utilizată soluția europeană de verificare a vârstei sau alte sisteme furnizate de terți, cu condiția ca acestea să ofere metode fiabile, sigure și care să protejeze viața privată a utilizatorilor.

EU KIDS Act merge însă dincolo de stabilirea unor limite de vârstă. Comisia Europeană urmărește ca serviciile utilizate de minori să fie construite încă de la început astfel încât să reducă riscurile pentru aceștia.

Printre elementele vizate se numără mecanismele care pot încuraja utilizarea excesivă, contactarea copiilor de către persoane necunoscute, setările de confidențialitate și mecanismele care pot determina minorii să cheltuiască bani în cadrul serviciilor digitale.

În cazul platformelor online foarte mari, logica actuală privind respectarea regulilor va fi inversată. Furnizorii vor avea responsabilitatea de a demonstra că serviciile lor sunt sigure pentru copii.

Platformele online foarte mari, respectiv cele care au cel puțin 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană, vor trebui să prezinte Comisiei un plan de conformitate pentru noile servicii, caracteristici sau funcționalități.

Planurile vor fi evaluate, iar furnizorii vor trebui să demonstreze că respectă obligațiile impuse înainte ca noile servicii sau funcționalități vizate să fie lansate.

Comisia propune și un mecanism accelerat pentru sancționarea furnizorilor care nu respectă regulile. În cazul serviciilor și sistemelor supravegheate de Comisie, constatările preliminare ar urma să fie formulate în termen de 30 de zile, iar obiectivul este ca o decizie finală să fie luată în maximum 90 de zile.

Sancțiunile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală realizată la nivel mondial de compania în cauză. Mecanismul de aplicare va utiliza inclusiv structurile deja existente în baza Regulamentului privind serviciile digitale și a Regulamentului privind inteligența artificială.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că responsabilitatea pentru siguranța serviciilor destinate minorilor trebuie mutată către companiile care le dezvoltă.

„Today, our children are engaging with the most sophisticated technologies ever created. Technology that was never created with their wellbeing in mind. Our KIDS Act is reversing the burden of proof – it is for platforms to show they are safe by design. And we put parents back in the driving seat, giving them the tools to help their children navigate a safer online world”, a declarat Ursula von der Leyen.

Propunerea a fost elaborată și pe baza recomandărilor grupului special pentru siguranța copiilor în mediul online, convocat de președinta Comisiei Europene. Grupul a reunit peste 60 de experți, printre care reprezentanți ai societății civile și ai tinerilor, părinți, profesori, psihiatri pentru copii, specialiști în sănătate publică, neurologi și experți în tehnologie.

Potrivit datelor prezentate de Comisie, 92% dintre europeni consideră consolidarea protecției copiilor și tinerilor în mediul online o prioritate importantă, în contextul riscurilor legate de hărțuirea online, conținutul dăunător și mecanismele digitale care pot crea dependență.

Adoptarea propunerii de către Comisia Europeană nu înseamnă că restricțiile se aplică deja copiilor și platformelor din România sau din celelalte state membre.

Propunerea EU KIDS Act a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, care urmează să o examineze în cadrul procesului legislativ european. Forma finală a regulamentului poate fi modificată în timpul negocierilor.

Dacă va fi adoptat, regulamentul va stabili reguli comune la nivelul Uniunii Europene privind accesul minorilor la rețelele sociale și obligațiile platformelor digitale în ceea ce privește protecția copiilor.Am păstrat clar în text diferența dintre propunerea adoptată de Comisie și reguli deja în vigoare, ca să nu rezulte că de azi copiii sub 13 ani nu mai pot avea conturi.