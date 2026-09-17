O prăjitură, o plată cu cardul și o sumă neașteptată. Ce a descoperit femeia în extrasul bancar

O ieșire la patiserie pentru a-și cumpăra prăjitura preferată s-a transformat într-o experiență costisitoare pentru o pensionară. Femeia a mers la o patiserie din apropierea gării principale din Winterthur, Elveția, însă abia după câteva săptămâni a fost descoperită suma neobișnuit de mare achitată pentru acel desert.

Potrivit publicației Beobachter, pensionara a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.612 franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 1.700 de euro, atunci când a plătit cu cardul. Patiseria consideră că eroarea s-ar fi produs în momentul introducerii datelor pe terminalul de plată.

După achitarea consumației cu cardul, clientul poate introduce manual valoarea bacșișului pe terminal. Un purtător de cuvânt al patiseriei consideră că femeia ar fi putut confunda acest pas cu momentul în care trebuia să introducă PIN-ul cardului.

„Bănuim că femeia a crezut că trebuie să-și introducă codul PIN”, a declarat un purtător de cuvânt. În momentul plății, nimeni nu a observat că suma introdusă pentru bacșiș era neobișnuit de mare.

Tranzacția a rămas astfel înregistrată, iar eroarea a fost descoperită abia câteva săptămâni mai târziu, când un angajat al unei organizații care oferă servicii de consiliere persoanelor în vârstă a verificat extrasele bancare ale pensionarei.

În timpul verificării, angajatul a observat o tranzacție neobișnuit de mare asociată cu patiseria. Femeia a fost apoi îndrumată să ia legătura cu banca pentru a clarifica situația și pentru a încerca recuperarea banilor.

Banca i-a transmis însă că problema trebuie rezolvată direct cu comerciantul. Pensionara a contactat patiseria pentru a explica situația și pentru a solicita verificarea tranzacției. „Directoarea sucursalei a fost extrem de amabilă și m-a asigurat că va verifica imediat ce s-a întâmplat”, a declarat femeia.

Verificarea nu a dus însă imediat la identificarea tranzacției contestate. Angajații patiseriei nu au reușit inițial să găsească în sistem plata care ridica problema, astfel că soluționarea cazului a necesitat mai mult timp.

Situația a fost, în cele din urmă, clarificată, iar pensionara și-a recuperat integral suma achitată din greșeală. Astfel, cei 1.612 franci elvețieni care fuseseră înregistrați ca bacșiș au fost restituiți.

Experiența a determinat-o pe femeie să vorbească și despre dificultățile pe care le întâmpină uneori atunci când folosește plata cu cardul. Ea a explicat că astfel de erori pot apărea în timpul efectuării unei plăți.

„Uneori mă simt puțin copleșită de plățile cu cardul, se poate întâmpla oricui”, a spus pensionara.

După incident, femeia a decis să își schimbe modul în care își achită cumpărăturile de acest tip. Pentru a evita repetarea unei situații similare, ea spune că, pe viitor, își va plăti deserturile preferate cu numerar.